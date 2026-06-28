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Kerekesné Holló Helga (Fidesz-KDNP), korábbi településvezető nyerte vasárnap a polgármester-választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, ahol a képviselő-testület hat tagját is megválasztották az időközi voksoláson.
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nemzeti választási irodafidesz - kdnpszelevénykerekesné holló helga

A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk szerint 

  • Kerekesné Holló Helga 203,
  • a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, 
  • Tóth László 105, 
  • Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott.

A hat képviselőt tizennyolc jelölt - tizenhét független és egy Fidesz-KDNP-s - közül választották ki a helyiek.

A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57,40 százaléka, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt.

Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselő-testület április 2-án döntött a feloszlásáról.

 

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