Kerekesné Holló Helga (Fidesz-KDNP), korábbi településvezető nyerte vasárnap a polgármester-választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, ahol a képviselő-testület hat tagját is megválasztották az időközi voksoláson.
A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk szerint
- Kerekesné Holló Helga 203,
- a független jelöltek közül Kurtán Imre 142,
- Tóth László 105,
- Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott.
A hat képviselőt tizennyolc jelölt - tizenhét független és egy Fidesz-KDNP-s - közül választották ki a helyiek.
A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57,40 százaléka, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt.
Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselő-testület április 2-án döntött a feloszlásáról.
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