Így állna bosszút Magyar Péter Sulyok Tamáson

Érdekes az egész hozzáállása a Tiszának a köztársasági elnöki hivatalhoz. Sulyok Tamást azért támadják már hetek óta, mert állítólag nem képviselte a nemzet egységét, nem volt alkalmas erre a feladatra, ezek után Magyar Péter arról beszél, hogy a Tisza-kormány valamelyik tagja esetleg köztársasági elnökké válhat – mutatott rá Dornfeld László az Origónak. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője jelezte: nem látja azt, hogyan lenne egy kormánytag alkalmas arra, hogy a nemzet egységét megtestesítse, hiszen ő egyértelműen egy politikai oldalhoz lenne köthető.

Magyar Péter bosszút állna a köztársasági elnökön Fotó: MEDIAWORKS / Origo

Magyar Péter olyan elvárásokat fogalmaz meg a köztársasági elnöki tisztség betöltőjével szemben, amelyeket ő maga később nem tart magukra alkalmazandónak

– hangsúlyozta Dornfeld László. Majd rámutatott: ez egy olyan szintű kettős mérce, ami tovább fogja erodálni azt a közjogi stabilitást, ami most Magyarországot jellemzi. Mindez nagyon hamar elvezethet oda, hogy az alkotmányos intézmények teljesen kiüresednek, így ez a helyzet akár egy alkotmányos válságot is előrevetíthet – tette hozzá.

Magyar Péter bosszúja Sulyok Tamással szemben

Magyar Péter korábban bejelentette, hogy javasolni fogják azt, hogy azon köztársasági elnökök, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat, a jövőben ne részesüljenek élethosszig tartó juttatásokban. Ezzel kapcsolatban az elemző rámutatott:

ez nyilvánvalóan egy bosszú Sulyok Tamással szemben, amiért nem mondott le.

Majd megjegyezte, hogy az elmúlt 16 éveben más köztársasági elnökök is voltak, akik nem töltötték ki az időszakukat, így míg például Áder János a továbbiakban is számíthatna ezekre a juttatásokra, addig Schmitt Pál, Novák Katalin és – amennyiben összejön a Tisza-kormány terve – Sulyok Tamás már nem.

Dornfeld László kiemelte Novák Katalin személyét, aki szerinte azért különösen érdekes ebben a helyzetben, ugyanis Magyar Péter belépője a politikába az pont a kegyelmi ügy volt, ami Novák Katalin nevéhez kötődik. Emellett a jelenlegi miniszterelnök akkor még erőteljesen védte az akkori köztársasági elnököt, mondván, hogy „a Fidesz a nők szoknyája mögé bújik”, azonban most mégis büntetné.

„Számomra ez egy kicsit furcsa kettősség ismételten, ami újra csak azt mutatja, hogy Magyar Péter számára kizárólag a pillanat uralása a fontos, ezen túl nagyobb távlatok nem léteznek az ő szemében, csak mindig az aktuális pillanat

– mutatott rá. Mindezek mellett ismét hangsúlyozta, hogy ennek a javaslatnak a fő célja azonban mégis Sulyok Tamás megbüntetése, amiért nem mondott le, nem távozott csendben a tisztségéről, a többiek inkább csak járulékos veszteségek.