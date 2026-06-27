Indul a Budapest Pride – kövesse az Origo tudósítását!

Szombaton délután 3 órakor elindul a Budapest Pride, amelyet a rekordokat döntő hőség ellenére sem mondtak le, ellentétben a párizsi vagy a lyoni vonulással. Az Erzsébet hídon napok óta tartó zászlóháború vezette fel a rendezvényt, a háromnapos kihelyezett kormányülésen tartózkodó Magyar Péter nem üzent semmit a felvonulóknak. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felhívta a figyelmet, aki az extrém hőség miatt otthon marad, felelős döntést hoz. Részt vesz viszont a budapesti pride-on Hadja Lahbib, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa, aki a felvonulást megelőzően kétoldalú megbeszélést folytatott Karácsony Gergely főpolgármesterrel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság maximális felkészültséggel várja a szombati felvonulást, mindent megtettek azért, hogy zavarmentes legyen a rendezvény – mondta korábban közölte Baricska Norbert Tamás rendőrfőkapitány. Az Origo tudósítója a helyszínen, kövesse folyamatosan frissülő cikkünket!

12:20

A BRFK közlése szerint szivárványos zászlókat szedett le és dobott a Dunába az Erzsébet hídról négy fiatal pénteken éjfél előtt, akiket elfogtak és eljárást indítottak ellenük.

13:58

Bár csak 3-kor indul a menet, és 2-től van a gyülekező, tudósítónk szerint szép számú résztvevő gyűlt össze, többnyire fiatalok, de nem akkora a tömeg, mint tavaly. A hőség miatt nagy a készültség, hat mentőautó és jelentős egészségügyi személyzet van jelen a terepen. Rengeteg a rendőr.

14:29

Karácsony Gergely még a buszokat is szivárványos színekbe öltöztette – írta Bohár Dániel.