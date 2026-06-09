Vádat emeltek az Integritás Hatóság elnökével szemben, börtönbe kerülhet

Hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével, Biró Ferenc Pállal szemben a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a Pesti Központi Kerületi Bíróságon – számolt be a Hirado.hu.

Vádat emeltek az Integritás Hatóság elnöke ellen Fotó: Facebook

Mint ismert, a hatóság elnöke néhány nappal ezelőtt a De! Akcióközösség videóinterjújában arról beszélt, hogy az előző kormány és annak egyes szereplői szerinte különböző módokon próbálták akadályozni az Integritás Hatóság korrupcióellenes tevékenységét, ő azonban nem engedett a nyomásnak. Állítása szerint éppen emiatt indult ellene eljárás, amelyet koncepciós és politikai indíttatásúnak nevezett. Arról azonban nem beszélt részletesebben, milyen bizonyítékok támasztják alá ezeket a vádakat, ahogyan a nyomozásban szereplő fiktív szerződések, illetve a hivatalnál foglalkoztatott családi barát ügye sem került szóba.

Felesége használta a szolgálati autót, több tízmillióba került

A főügyészség keddi közleményében azt írta, hogy a bejelentés alapján indult ügyben a nyomozó ügyészek először 2025 januárjában hallgatták ki gyanúsítottként Biró Ferenc Pált, valamint feleségét. Az ezután lefolytatott széles körű nyomozás – tanúkihallgatások, adatszerzések és ismételt kutatások – után

az ügyészség az eljárás során az elnökkel szemben újabb bűncselekmények gyanúját is bejelentette.

A bíróságra a 2026. június 5-én benyújtott vádirat szerint Biró Ferenc Pál annak ellenére tartotta fenn egy luxuskategóriás terepjáró bérletét, hogy az Integritás Hatóság már szolgálati autót és sofőrt biztosított számára. A járművet a vád szerint valójában a felesége használta, aki a hatóság költségére tankolta az autót.

Az ügyészség számításai alapján ez mintegy 21 millió forintos kiadást jelentett.

A főügyészség szerint az elnök hivatali pozíciójával is visszaélt, amikor az Integritás Hatóság két elnökhelyettesének jogköreit a törvényekkel ellentétesen korlátozta, miközben egyes döntéseket saját hatáskörben gyakorolt.

Brüsszeli szerződések

A vádirat egyik legérdekesebb eleme egy brüsszeli tanácsadó céggel kötött három szerződés. Az ügyészség szerint ezek között szerepelt egy olyan projekt is, amely egy Brüsszelben létrehozandó „diplomáciai képviselet” előkészítését célozta. A nyomozók álláspontja szerint azonban külképviseletet kizárólag az állam hozhat létre, erre egy hatóságnak nincs jogköre.

A szerződések alapján több mint 100 millió forintot fizettek ki lobbi- és kommunikációs szolgáltatásokra.

A vád szerint Biró Ferenc Pál egy fiktív telephelyhasználati szerződést is aláírt a brüsszeli cég címére, majd intézkedett arról, hogy ezt a címet hivatalos telephelyként jegyezzék be, noha az Integritás Hatóságnak ott valójában nem működött irodája. Az ügyészség kifogásolja azt is, hogy az elnök külföldi útjai során a napidíj felvétele mellett a hatóság bankkártyájáról további 1,5 millió forintot költött saját szükségleteire.

A vádirat szerint egy családi barát alkalmazása is problémás volt.

Az elnök úgy vett fel egy munkatársat a hatósághoz, hogy tudta: nem rendelkezik a szükséges végzettséggel és szakmai feltételekkel. A férfi munkaviszonya később nemzetbiztonsági kifogások miatt megszűnt, az ügyészség szerint azonban

addigra már több mint 11 millió forintos kár érte a hivatalt.

A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt emelt vádat. Az ügyészek szabadságvesztést, pénzbüntetést és 23 millió forintnyi vagyonelkobzást is indítványoztak.