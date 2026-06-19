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Hormuzi-szoros

Irán újra lezárta a Hormuzi-szorost, az USA kemény katonai válaszra készül

2026. június 19. 17:14
Olvasási idő: 5 perc
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A Forradalmi Gárda szerint az Egyesült Államok megsértette a megállapodásokat, ezért újra lezártnak tekintik a Hormuzi-szorost. Irán lépésére Washington válaszul a tengeri blokád visszaállításával fenyeget, ami miatt a globális ellátási láncok helyreállása hónapokat csúszhat.
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Hormuzi-szorosIránWashington

Irán ismét lezártnak tekinti a Hormuzi-szorost, és készek célba venni minden arra haladó hajót –  jelentette be a perzsa államban működő Forradalmi Gárda (IRGC), hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A hírportál szerint a keményvonalas katonai vezetés azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy megsértette az egyezményt. Az IRGC most az amerikai erők teljes kivonását követeli a Perzsa-öbölből, valamint Izrael távozását Libanonból. Sokak szerint ez a lépés nyílt belső hatalmi harcot jelez Iránban, ahol a hadsereg szabotálja a mérsékeltebb kormányzat diplomáciai erőfeszítéseit.

A május 2-i képen egy konténerhajó a Hormuzi-szorosban - Irán újra lezárta a Hormuzi-szorost, az USA katonai választ helyezett kilátásba (Fotó: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA)
A május 2-i képen egy konténerhajó a Hormuzi-szorosban - Irán újra lezárta a Hormuzi-szorost, az USA katonai választ helyezett kilátásba (Fotó: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA)

A katonai akció azonnali diplomáciai válságot szült. Ma indultak volna meg a kétoldalú béketárgyalások Svájcban, ám JD Vance amerikai alelnök az utolsó pillanatban lemondta az utat, miután Izrael és Libanon között ismét elmérgesedett a viszony, és az iráni Forradalmi Gárda is lezárta a Hormuzi-szorost – emelte ki a hírportál, hozzátéve: a Fehér Ház és a svájci kormány megerősítette, hogy a tárgyalások határozatlan időre elmaradnak.

Az Egyesült Államok kész azonnal visszaállítani a tengeri blokádot, ha Irán nem tartja be a megállapodásokat

 – jelentette ki Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter. Ahelyzetet súlyosbítja, hogy a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorosban továbbra sem állt helyre a normális hajóforgalom: az iráni hatóságok szigorú előzetes engedélyezést írnak elő, miközben a fő hajózási útvonalat mintegy 80 tengeri akna zárja el.

A térség biztonságának erősítésére Hollandia légvédelmi fregattot küldött a térségbe, Franciaország és Nagy-Britannia tengeri koalíció létrehozását sürgeti, Németország pedig két hadihajót indított a Vörös-tengerre.

A hét eleji fegyverszünet nyomán ugyan 15 százalékkal csökkentek az olajárak, a pénteki katonai zárlat azonban ismét bizonytalanságot okozott a piacokon. A Xeneta logisztikai elemzőcég szerint a globális ellátási láncok teljes helyreállása optimista esetben is csak szeptember közepére várható, miközben a szállítási költségek jelentős emelkedésére számítanak a szakértők. A világ egyik legfontosabb energiafolyosója így továbbra is rendkívül feszült térség maradt.

 

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