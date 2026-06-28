Folytatódik az összecsapás USA és Irán között, mindkét fél a másikat okolja

Az amerikai támadások hátterében az áll, hogy a Központi Parancsnokság (CENTCOM) jelentése szerint az irániak dróntámadást intéztek egy panamai zászló alatt hajózó olajszállító tanker ellen. A kereskedelmi hajó mintegy kétmillió hordónyi olajat szállít – jelentette a BBC.

Légi csapás Irán ellen: amerikai válaszcsapás a Hormuzi-szorosnál történt támadás után (A kép illusztráció.)

Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU

Trump katonai erővel zárná le az iráni konfliktust, ha Teherán továbbra sem tanul a történtekből

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026

Válaszul az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) – közölte az iráni állami média – kuvaiti és bahreini amerikai célpontokat támadott. Mindkét fél a másikat vádolja a tűzszüneti egyezmény megsértésével. Az amerikai fél úgy fogalmazott, hogy nem voltak jelentős veszteségek az iráni támadás következtében, Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, úgy látja, Teherán nem tanul a csapásokból és lehetségesnek tartja, hogy katonai erővel fejezzék be azt, amit elkezdtek.

Ahogyan Trump fogalmaz:

Ha ez így történik többé nem lesz olyan, hogy Iráni Köztársaság.”

Az iráni külügy szerint az amerikai fél sérti meg a megállapodást, elítélték az amerikai támadásokat és azzal vádolják az USA-t, hogy „minimális hitelességet sem ad vállalásainak, és természetének része az ígéretek megszegése.”

Az iráni békemegállapodás végrehajthatósága szinte aláírását követően kérdésessé vált

Ahogyan lapunk korábban megírta, Donald Trump és Maszúd Peszekján aláírta az első amerikai–iráni békemegállapodást. Az egyezség azonnal életbe lépett, ez újra nyithatja a Hormuzi-szorost, és a szankciók feloldását is előrevetíti. Az iráni nukleáris programról még további tárgyalások várhatók. A jelek szerint hamarabb került homokszem a gépezetbe, először a szorosban fizetendő díjakról esett szó, majd Irán – igaz, saját bejelentése szerint – lezárhatta azt.

Alig telt el három nap az amerikai-iráni megegyezés óta, már akkor gellert kapott a megállapodás, miután egyes hírek szerint Irán lezárta a Hormuzi-szorost, arra hivatkozva, hogy Izrael rakétatámadást indított Libanon területén. Irán úgy ítélte meg, hogy ezzel a 14 pontos megállapodást megszegte az amerikai fél, akinek azt kellett volna biztosítania, hogy ne legyen izraeli támadás. A Hormuzi-szoros ügye sem fekete-fehér, rendkívül nehéz helyzetben a világ.