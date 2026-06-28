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irán

Folytatódik az összecsapás USA és Irán között, mindkét fél a másikat okolja

17 perce
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Az Egyesült Államok újabb csapást mért iráni célpontokra, miután a közel-keleti állam hadserege szombaton dróntámadást hajtott végre egy panamai zászló alatt közlekedő hajó ellen a Hormuzi-szorosban – jelentette a BBC friss híradásában. Mindkét fél a másikat vádolja, Trump keményen nyilatkozott Iránnal kapcsoaltban.
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irántámadástrumpdonald trumphormuzi - szorosusa

Az amerikai támadások hátterében az áll, hogy a Központi Parancsnokság (CENTCOM) jelentése szerint az irániak dróntámadást intéztek egy panamai zászló alatt hajózó olajszállító tanker ellen. A kereskedelmi hajó mintegy kétmillió hordónyi olajat szállít – jelentette a BBC.

Irán, CANAKKALE, TURKIYE - MAY 16: F-16 fighter jets from the Turkish Air Force’s Bandırma 6th Main Jet Base Command fly over Canakkale within the EFES-2026 Exercise in Canakkale, Turkiye on May 16, 2026. Jets flied in the skies over Gallipoli Historical Peninsula, including the Martyrs’ Memorial, Kilitbahir Castle and the Canakkale Bridge. AA team captured images of the F-16s from the open ramp of an A400M transport aircraft that took off from the Cigli 2nd Main Jet Base Command. Ali Atmaca / Anadolu (Photo by ALI ATMACA / Anadolu via AFP)
Légi csapás Irán ellen: amerikai válaszcsapás a Hormuzi-szorosnál történt támadás után (A kép illusztráció.)
Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU

Trump katonai erővel zárná le az iráni konfliktust, ha Teherán továbbra sem tanul a történtekből

Válaszul az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) – közölte az iráni állami média – kuvaiti és bahreini amerikai célpontokat támadott. Mindkét fél a másikat vádolja a tűzszüneti egyezmény megsértésével. Az amerikai fél úgy fogalmazott, hogy nem voltak jelentős veszteségek az iráni támadás következtében, Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, úgy látja, Teherán nem tanul a csapásokból és lehetségesnek tartja, hogy katonai erővel fejezzék be azt, amit elkezdtek.

Ahogyan Trump fogalmaz:

Ha ez így történik többé nem lesz olyan, hogy Iráni Köztársaság.”

Az iráni külügy szerint az amerikai fél sérti meg a megállapodást, elítélték az amerikai támadásokat és azzal vádolják az USA-t, hogy „minimális hitelességet sem ad vállalásainak, és természetének része az ígéretek megszegése.”

Az iráni békemegállapodás végrehajthatósága szinte aláírását követően kérdésessé vált

Ahogyan lapunk korábban megírta, Donald Trump és Maszúd Peszekján aláírta az első amerikai–iráni békemegállapodást. Az egyezség azonnal életbe lépett, ez újra nyithatja a Hormuzi-szorost, és a szankciók feloldását is előrevetíti. Az iráni nukleáris programról még további tárgyalások várhatók. A jelek szerint hamarabb került homokszem a gépezetbe, először a szorosban fizetendő díjakról esett szó, majd Irán – igaz, saját bejelentése szerint – lezárhatta azt.

Alig telt el három nap az amerikai-iráni megegyezés óta, már akkor gellert kapott a megállapodás, miután egyes hírek szerint Irán lezárta a Hormuzi-szorost, arra hivatkozva, hogy Izrael rakétatámadást indított Libanon területén. Irán úgy ítélte meg, hogy ezzel a 14 pontos megállapodást megszegte az amerikai fél, akinek azt kellett volna biztosítania, hogy ne legyen izraeli támadás. A Hormuzi-szoros ügye sem fekete-fehér, rendkívül nehéz helyzetben a világ.

 

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