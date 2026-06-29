Itt nézheti meg videón, hogyan vonta meg a szót Magyar Pétertől Forsthoffer Ágnes

Mint arról az Origo beszámolt, Forsthoffer Ágnes előbb figyelmeztette Magyar Pétert egy interpellációra adott válaszánál, hogy eltért a tárgytól, majd kikapcsoltatta Magyar Péter mikrofonját.

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke interpellációjában azt sérelmezte, hogy a vészhelyzeti rendeletek törvényi szinte emeléséről nem volt társadalmi vita, mint fogalmazott, „arra még a Fidesz uralma alatt sem volt példa, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció.” Magyar Péter erre úgy válaszolt, azért kellett gyorsított eljárás a rendeletek átemelésére, mert különben „működésképtelenné vált volna az ország”. A kormányfő még egy korábbi, Hegedűs Barbara által feltett kérdésre akart válaszolni, ám ekkor Forsthoffer Ágnes előbb figyelmeztette, nem a tárgyról beszél, végül kikapcsolták Magyar Péter mikrofonját. A Fidesz és a KDNP frakciója ezt tapssal fogadta.

Magyar Péter nem hagyta szó nélkül, hogy nem fejezhette be mondandóját. Később üzent az ülést levezető elnököknek, miszerint csak az interpellálótól lehet megvonni a szót, ha eltér az interpelláció tárgyától, a válaszadótól – ez esetben tőle – nem lehet.