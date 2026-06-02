Magyar Péter egyszer biztosan igazat mondott – mutatjuk, mikor

A parlamentben szembesítették a miniszterelnököt korábbi szavaival. Akkor még Magyar Péter szerint is politikai bunkósbot volt Brüsszel jogállamisági vádja. Mostanra mézesmadzag lett.
jogállamiságBrüsszelGulyás GergelyEurópai BizottságMagyar Péter

Először is rögzítsük azt, hogy mi minden olyan európai uniós forrásnak örülünk, ami Magyarországra érkezik, mert ezt természetesnek tekintjük. Magyarországnak ez jár. Az a kérdés, hogy miért nem kaptuk meg? És e tekintetben azt tudom mondani, hogy elfogadhatatlan volt eddig is az, hogy Brüsszel jogállamisági problémákra hivatkozva tart vissza hazánknak járó forrásokat – mondta el Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője felszólalásában.

Jawohl, és már nincs is jogállamisági probléma
Fotó: AFP

A politikus ezzel kapcsolatban szembesítette Magyar Pétert korábbi mondataival, amikor is a miniszterelnök úgy fogalmazott:

Úgy gondolom, hogy ez egy politikai bunkósbot, nem ez a módja ennek. Iszonyatos kettős mérce van Brüsszelben, Magyarország, Lengyelország és általában véve a kelet-európai országok kapcsán. Akkor lenne hiteles az, amit az Európai Unió csinál a magyar fejlesztési pénzekkel, ha ugyanezzel a szemüveggel és ugyanezzel a szigorúsággal vizsgálnák a többi uniós államban a jogállamiságos médiahelyzetet.”

 

A jogállamisági eljárás egy politikai akció volt

Gulyás hozzátette, a 27 szupermérföldkő feltétel, amit Brüsszel elvárt, 27-ből 22-nek mindenben, még a Bizottság szerint is megfeleltünk.

Kizárólag politikai oka volt annak, hogy Magyarország ezeket a pénzeket nem kapta meg”

– zárta a bejegyzését Gulyás.

 

