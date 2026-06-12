A Tisza-kormány suttyomban eltörölt egy kamatstopot

„Minden olyan intézkedést, amely jó a magyar családoknak, megtartunk” – ezt a kampány idején és a megválasztása óta is számos alkalommal elmondta a miniszterelnök. A pénzügyminiszter, Kármán András is megerősítette ugyanezt! A miniszterjelölti meghallgatásán például személyesen is fültanúja voltam a parlamentben" – írta Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője a kamatsoppal kapcsolatban.

Magyar Péter a kampány során még a kamatstop megtartásáról beszélt, most mégis eltörölték az egyik legfontosabbat (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

A politikus úgy folytatta, ehhez képest tegnap (csütörtök) este kiderült, hogy a Magyar-kormány megszünteti a jelzáloghitelekre vonatkozó kamatstopot, amely 2002 januárja óta van érvényben.

Több százezer magyar családnak nyújtott érdemi segítséget az Orbán-kormány azzal, hogy jelentősen csökkentette a havi törlesztőket."

- írta Németh Balázs.