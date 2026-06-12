A Tisza-kormány suttyomban eltörölt egy kamatstopot

„Minden olyan intézkedést, amely jó a magyar családoknak, megtartunk” – ezt a kampány idején és a megválasztása óta is számos alkalommal elmondta a miniszterelnök. A pénzügyminiszter, Kármán András is megerősítette ugyanezt! A miniszterjelölti meghallgatásán például személyesen is fültanúja voltam a parlamentben" – írta Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője a kamatsoppal kapcsolatban.
A politikus úgy folytatta, ehhez képest tegnap (csütörtök) este kiderült, hogy a Magyar-kormány megszünteti a jelzáloghitelekre vonatkozó kamatstopot, amely 2002 januárja óta van érvényben.
Több százezer magyar családnak nyújtott érdemi segítséget az Orbán-kormány azzal, hogy jelentősen csökkentette a havi törlesztőket."
- írta Németh Balázs.
216 ezer lakáscélú, illetve szabad felhasználású jelzáloghitelre jelenleg is vonatkozik a kamatstop, ám az új kormány szeptemberben megszünteti – tette hozzá, hangsúlyozva:
216 ezer hitellel rendelkező család, vagyis többszázezer ember becsapva érezheti magát, Magyar Péter ugyanis – az ígéreteivel ellentétben – megszüntet valamit, ami segítette az életüket.
Ahogy az várható volt, a Magyar-kormány inkább a bankoknak akar kedvezni, nem a magyar embereknek. Ezért lett egy Erste Banktól igazolt bankár a pénzügyminiszter.
Mégsem marad meg teljesen a kamatstop
A kormány titokban készítette elő a kamatstop megszüntetését, a javaslatra véletlenül talált rá a Portfolio
– hívta fel a figyelmet a képviselő, hangsúlyozva:
A tegnapi kormányszóvivői tájékoztatón szóba kerültek a kamatok, például a diákhitelek kamatstopjáról Magyar Péter is beszélt, de a jelzáloghitelekre vonatkozó kamatstop eltörlését nem említette.
Ennyire átlátható és őszinte a kormányzati munka.”