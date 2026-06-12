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A Tisza-kormány suttyomban eltörölt egy kamatstopot

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Magyar Péter a babaváró hitel és a diákhitelek kamatstopjáról is sokat beszélt a csütötöki kormányszóvivői tájékoztatón, de a jelzáloghitelekre vonatkozó kamatstop eltörlését nem említette. Ennyire őszinte a kormányzati munka – írta Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője pénteken a közösségi oldalán.
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„Minden olyan intézkedést, amely jó a magyar családoknak, megtartunk” – ezt a kampány idején és a megválasztása óta is számos alkalommal elmondta a miniszterelnök. A pénzügyminiszter, Kármán András is megerősítette ugyanezt! A miniszterjelölti meghallgatásán például személyesen is fültanúja voltam a parlamentben" – írta Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője a kamatsoppal kapcsolatban.

Magyar Péter a kampányban és kormányon is a kamatstop megtartása mellett kardoskodott
Magyar Péter a kampány során még a kamatstop megtartásáról beszélt, most mégis eltörölték az egyik legfontosabbat (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

A politikus úgy folytatta, ehhez képest tegnap (csütörtök) este kiderült, hogy a Magyar-kormány megszünteti a jelzáloghitelekre vonatkozó kamatstopot, amely 2002 januárja óta van érvényben.

 Több százezer magyar családnak nyújtott érdemi segítséget az Orbán-kormány azzal, hogy jelentősen csökkentette a havi törlesztőket."

- írta Németh Balázs. 

Ezt hozta el a magyaroknak és Magyarországnak a Fidesz 16 éve – itt az igazság!

216 ezer lakáscélú, illetve szabad felhasználású jelzáloghitelre jelenleg is vonatkozik a kamatstop, ám az új kormány szeptemberben megszünteti – tette hozzá, hangsúlyozva:

216 ezer hitellel rendelkező család, vagyis többszázezer ember becsapva érezheti magát, Magyar Péter ugyanis – az ígéreteivel ellentétben – megszüntet valamit, ami segítette az életüket.

Ahogy az várható volt, a Magyar-kormány inkább a bankoknak akar kedvezni, nem a magyar embereknek. Ezért lett egy Erste Banktól igazolt bankár a pénzügyminiszter.

Mégsem marad meg teljesen a kamatstop

A kormány titokban készítette elő a kamatstop megszüntetését, a javaslatra véletlenül talált rá a Portfolio

– hívta fel a figyelmet a képviselő, hangsúlyozva:

A tegnapi kormányszóvivői tájékoztatón szóba kerültek a kamatok, például a diákhitelek kamatstopjáról Magyar Péter is beszélt, de a jelzáloghitelekre vonatkozó kamatstop eltörlését nem említette.

Ennyire átlátható és őszinte a kormányzati munka.”

 

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