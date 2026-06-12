Durva: a kamatstop után a rezsicsökkentésnek is annyi lehet – beindult a tiszás gépezet

Németh Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy a kamatstop eltörlésével Magyar Péter egy újabb ígéretét szegte meg.

A kamatstop eltörlésével Magyar Péter Brüsszel kedvében akar járni Forrás: Facebook/Magyar Péter

A frakciószóvivő emlékeztetett rá, hogy Magyar Péter májusban a kormánypárti RTL-nek adott interjújában még azt mondta, hogy nem fognak változtatni olyan intézkedéseken, ami a magyar emberek számára kedvező.

Én azt tudom elmondani, amit elmondtam a kampányban is, és ebben semmi változás nincs, hogy a terv az, hogy minden olyan intézkedés, ami jó a magyar embereknek, jó a magyar családoknak, akár már korábbi kormányok által elfogadott, és már bevezetésre került, vagy még be nem vezetett, de megígért intézkedések megvalósuljanak”

– idézte fel a miniszterelnök szavait.

Németh Balázs azt is megemlítette, hogy ez az intézkedés több mint 200 ezer magyar családot érint hátrányosan. Ellenben a bankoknak jó, és ezzel a Tisza-kormány Brüsszel kedvében is jár. Mindezek fényében várható, hogy ezután a rezsicsökkentés kerül a célkeresztbe.