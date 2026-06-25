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Kapitány István önmérsékletre szólítja fel a lakosságot

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Kapitány István önmérsékletre szólítja fel a lakosságot

55 perce
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Az áramfogyasztás csökkentését kéri az esti órákban a gazdasági és energetikai miniszter. A villamosenergia-ellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot a 18 és 21 óra közötti időszakban Kapitány István.
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Kapitány István csütörtöki Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a biztonságos energiaellátáshoz „nincs szükség nagy áldozatokra, csupán néhány tudatos döntésre”, és különösen az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra.

Kapitány István önmérsékletre szólítja fel a lakosságot
Kapitány István önmérsékletre szólítja fel a lakosságot Forrás: Facebook/Kapitány István

A miniszter arra kérte a lakosságot, hogy ebben a három órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat.

Ugyanígy érdemes a különböző eszközök (laptopok, telefonok, elektromos autók) töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni”

 – tette hozzá.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar villamosenergia-rendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás.

 

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