Kapitány István felhívásán pörög a TikTok – videókban osztják a minisztert

Hatalmas nézettséget érnek el azok a TikTok-videók, amelyek Kapitány István felhívását figurázzák ki. A felhasználók humorral, iróniával és szatirikus jelenetekkel reagáltak arra, hogy a gazdasági és energetikai miniszter a villamosenergia-rendszer biztonságos működése érdekében arra kérte az embereket: lehetőség szerint este 18 és 21 óra között mérsékeljék az áramfogyasztásukat. A felhívás különösen nagy visszhangot váltott ki, hiszen egy multimilliárdos, luxusvillával is rendelkező miniszter kérte takarékoskodásra a lakosságot, ráadásul éppen akkor, amikor Magyarországon továbbra is rekordokat dönt a hőség, és sok helyen a légkondicionáló jelenti az egyetlen menedéket a forróság elől. A példátlanul erős hőhullámról az Origó is beszámolt.

Kapitány István felhívásán pörög most a TikTok (Forrás: Facebook/Kapitány István)