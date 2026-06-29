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Kapitány István

Kapitány István felhívásán pörög a TikTok – videókban osztják a minisztert

43 perce
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Futótűzként terjednek a TikTokon azok a videók, amelyekben a felhasználók gúnyt űznek Kapitány István légkondihasználatot korlátozó felhívásából. A miniszter arra kérte a lakosságot, hogy este 18 és 21 óra között lehetőleg csökkentsék az áramfogyasztást – a közösségi média azonban pillanatok alatt mémgyárrá változtatta a bejelentést.
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Kapitány Istvánlégkondicionáló használatTikTokreakcióvideóhőhullám

Hatalmas nézettséget érnek el azok a TikTok-videók, amelyek Kapitány István felhívását figurázzák ki. A felhasználók humorral, iróniával és szatirikus jelenetekkel reagáltak arra, hogy a gazdasági és energetikai miniszter a villamosenergia-rendszer biztonságos működése érdekében arra kérte az embereket: lehetőség szerint este 18 és 21 óra között mérsékeljék az áramfogyasztásukat. A felhívás különösen nagy visszhangot váltott ki, hiszen egy multimilliárdos, luxusvillával is rendelkező miniszter kérte takarékoskodásra a lakosságot, ráadásul éppen akkor, amikor Magyarországon továbbra is rekordokat dönt a hőség, és sok helyen a légkondicionáló jelenti az egyetlen menedéket a forróság elől. A példátlanul erős hőhullámról az Origó is beszámolt.

Kapitány István
Kapitány István felhívásán pörög most a TikTok (Forrás: Facebook/Kapitány István)
Kapitány István önmérsékletre szólítja fel a lakosságot

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