Luxizás a javából: malagai üdülő, milliárdok és luxusautók – íme Kapitány István vagyonnyilatkozata

Nyilvánossá váltak az Országgyűlés honlapján az új parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai – számolt be a Magyar Nemzet. Kapitány Istváné egyértelműen megmutatja, milyen jelentős vagyont halmozott fel a Shell-nél töltött évek alatt. Az új országgyűlési képviselőknek június 8-ig kellett benyújtaniuk a nyilatkozatokat; az intézkedés célja természetesen az, hogy átláthatóbb legyen, ki mennyit keres és milyen vagyont birtokol a közpénzek és a közbizalom kezelésével járó pozíciókban.

Elképesztő számokat tartalmaz Kapitány István vagyonnyilatkozata (Forrás: Facebook)

Kapitány István nem szűkölködött – elképesztő számok derültek ki

Az energetikai és gazdasági miniszter vagyonnyilatkozata szerint értékpapírokban és részvényekben összesen 17,14 millió euró, valamint 58,7 millió forint befektetése van (ebből 13,74 millió euró részvényekben), emellett 1 millió forint készpénzzel és bankszámláin, illetve egyéb pénzköveteléseiben 113 millió forinttal rendelkezik forintban, euróban és angol fontban.

A dokumentumból az is kiderül, hogy

a Shell Globális alelnökeként havi 49 millió forintot keresett

– ez önmagában sokatmondó összeg. A Menedzser Szövetség elnökeként viszont nem kapott semmilyen díjazást. Ingatlanérdekeltsége négy helyen van:

50 százalékos tulajdonrésszel bír egy budapesti, II. kerületi beépítetlen területben, egy balatongyöröki telken bontásra váró házzal, 50 százalékban egy 600 négyzetméteres telken álló 340 négyzetméteres üdülőben a spanyolországi Malagában, valamint 25 százalékban egy 2233 négyzetméteres balatongyöröki zártkertben.

Műtárgyai nincsenek, viszont két autója van: egy 2013-as Maserati Gran Tourismo és egy 2023-as Tesla.