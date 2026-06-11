Váratlan fordulat: Kapitányt István megütheti a bokáját a saját kormánya miatt

„Adott tehát az első olyan eset, ami megmutathatja, hogy Magyar Péterék önmagukra is érvényesnek tekintik-e saját törvényük szigorát” – írja a Tűzfalcsoport portál Kapitány István gazdasági miniszter vagyonnyilatkozata kapcsán.

Kapitány István Fotó: Facebook

A Tisza-kormány által beterjesztett új szabályozás alapján akár két év börtönbüntetés is kiszabható lehet arra a politikusra, aki vagyonát eltitkolja vagy szándékosan valótlan adatokat tüntet fel a vagyonnyilatkozatában. A cikk felidézi, hogy Kapitány István jelentős vagyonnal rendelkezik. A miniszter vagyonnyilatkozata szerint értékpapírjainak és részvényeinek összértéke eléri a hatmilliárd forintot, emellett egy 340 négyzetméteres malagai nyaralóval, valamint egy Maserati luxusautóval is rendelkezik.

A Tűzfalcsoport szerint Kapitány István a Balatonnál is komoly ingatlanvagyonnal bír. Vagyonnyilatkozata alapján Balatongyörökön egy 1800 négyzetméteres telke van bontandó házzal, valamint egy 2200 négyzetméteres zártkert tulajdonosa is.

Fel kellett volna tűntetni Kapitánynak

A portál ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a miniszter nevéhez egy további balatongyöröki ingatlan is köthető. Állításuk szerint a település egyik mellékutcájában található villa ugyan

Kapitány István lányának tulajdonában van, azonban a gazdasági miniszter haszonélvezeti joggal rendelkezik az ingatlanon.

A Tűzfalcsoport szerint ezt a haszonélvezeti jogot a miniszternek fel kellett volna tüntetnie vagyonnyilatkozatában. A portál a 2007. évi CLII. törvényre, valamint az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozati szabályaira hivatkozva azt írja, hogy az ingatlanoknál a haszonélvezeti jogot is szerepeltetni kell a vagyonnyilatkozatban.

A cikk szerint a szóban forgó balatoni villa azonban nem szerepel Kapitány István vagyonnyilatkozatában.

A Tűzfalcsoport úgy véli, éppen az ilyen esetekre vonatkozhat a kormány által előkészített új szabályozás, amely szigorúbb szankciókat helyez kilátásba a vagyonnyilatkozati kötelezettségek megsértése esetén. A portál szerint a mostani ügy lehet az első olyan eset, amely választ adhat arra a kérdésre, hogy a Tisza-kormány saját tagjaival szemben is alkalmazza-e majd az általa javasolt szigorú szabályokat.