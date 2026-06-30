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karácsony gergely

Karácsony Gergely a Fideszre kenné, hogy megemeli a vízdíjakat

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Budapest főpolgármestere a vízdíjak megemelésére készül. Karácsony Gergely a családokat védő rezsicsökkentést meg akarja szüntetni – közölte Szatmáry Kristóf, a Fidesz budapesti elnöke.
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Karácsony Gergely a rezsivédelmi politikát demagógnak nevezi, sőt rezsihazugságról beszél. De a valóság az, hogy a nemzeti kormány rezsipolitikájával a családokat védte, és a családok rezsikiadásait elviselhető szinten tartotta – olvasható a budapesti Fidesz közleményében.

Karácsony Gergely rezsihazugságról beszél, és vízdíjemelésre készül
Karácsony Gergely rezsihazugságról beszél, és vízdíjemelésre készül Fotó: Facebook/Karácsony Gergely 

A főpolgármester közösségi oldalán egy látványos képpel illusztrált posztban jelezte, hogy a vízdíjak megemelésére készül, mivel szerinte

Mi felnőttként kezeljük a választókat, akikkel meg lehet beszélni, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot.”

Karácsony Gergely „igazságosabb rezsipolitikát” szeretne csinálni, mely az eddigi díjak megemelését jelenti.

A budapesti Fidesz minden olyan döntést támogat, ami jó a budapestieknek, és mindent ellenezni fog, ami nem, márpedig a vízdíj emelése nem a budapestiek érdekeit szolgálja. Felszólítjuk Karácsony Gergelyt, hogy a nemzeti kormány rezsivédelmi politikáját folytassa, és adja fel vízdíjemelési terveit!”

 – szólították fel a főpolgármestert.

 

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