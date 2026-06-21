Kármán András kinevezte az Államadósság Kezelő Központ új vezetőjét

Vezetőváltás az Államadósság Kezelő Központ élén. Június 22-től Tardos Gergely veszi át az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezetését – jelentette be vasárnap a pénzügyminiszter Facebook-oldalán.

Az ÁKK élén az államháztartás finanszírozásáért, az államadósság és likviditás kezeléséért felel majd.

Ennek kapcsán fontos célkitűzés az állam kamatköltségeinek a leszorítása is annak érdekében, hogy jelentősebb forrás maradjon majd többek között közszolgáltatásokra: az eddig súlyosan alulfinanszírozott egészségügyre, oktatásra, közösségi közlekedésre és más infrastruktúra fejlesztésére, valamint a közszférában dolgozók bérére – tette hozzá Kármán András.

Az OTP Bankból érkezik az új vezető

Kármán András bejegyzésében Tardos Gergelyről azt írja, több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász. Pályafutása során a makrogazdasági elemzés, előrejelzés, a monetáris és a fiskális politika, a kötvény- és devizapiacok területén vált szakértővé. Ezelőtt az OTP Bank Stratégiai és Pénzügyi Divíziójának Elemzési Központját vezette igazgatóként. Felelős volt a magyarországi és a leányvállalati piacokra vonatkozó makrogazdasági, bankipiacméret-, hozamkörnyezet- és árfolyam-előrejelzésekért, illetve az utóbbiakra vonatkozó befektetési stratégiákért és az ágazati kockázatok felmérésért. Rendszeres résztvevője volt a Magyarországra érkező külföldi befektetőkkel folytatott tárgyalásoknak.

Korábban a Magyar Nemzeti Banknál az állami adósságkezeléssel, a kamategyenleg előrejelzésével, a magánszektor eladósodottságával, a külső egyensúllyal es a devizatartalék-stratégiával foglalkozott – tette hozzá a pénzügyminiszter.