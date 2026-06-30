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Kármán András bejelentést tett: kirúgta a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját

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Kármán András

Kármán András bejelentést tett: kirúgta a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját

50 perce
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A kormányváltás után újabb állami vállalat élén történt vezetőcsere: a pénzügyminiszter felmentette a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt. Kármán András elmondása szerint a társaság irányítását átmenetileg a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila veszi át.
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Kármán AndrásSzerencsejáték Zrt.Tisza-kormány

„A mai nappal felmentettem a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt” – jelentette be közösségi oldalán Kármán András. A pénzügyminiszter azt írta, a Szerencsejáték Zrt. vezetését a helyettesítési rend szerint – átmenetileg – a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a kormányváltással több állami cégnél, illetve szervnél is vezetőcsere történt. Például tegnap jelentetté be Kármán András azt is, hogy új vezetőket kap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal: Tamásné Czinege Csillát nevezi ki a NAV elnökévé, míg az adószakmai elnökhelyettesi posztra Czöndör Szabolcsot javasolja. A tárca szerint a cél egy szakmailag erős, digitális szemléletű és a korrupcióellenes fellépést is hatékonyan támogató adóhatóság kialakítása.

 

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