Kármán András bejelentést tett: kirúgta a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját

„A mai nappal felmentettem a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt” – jelentette be közösségi oldalán Kármán András. A pénzügyminiszter azt írta, a Szerencsejáték Zrt. vezetését a helyettesítési rend szerint – átmenetileg – a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a kormányváltással több állami cégnél, illetve szervnél is vezetőcsere történt. Például tegnap jelentetté be Kármán András azt is, hogy új vezetőket kap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal: Tamásné Czinege Csillát nevezi ki a NAV elnökévé, míg az adószakmai elnökhelyettesi posztra Czöndör Szabolcsot javasolja. A tárca szerint a cél egy szakmailag erős, digitális szemléletű és a korrupcióellenes fellépést is hatékonyan támogató adóhatóság kialakítása.