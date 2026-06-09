A pénzügyminiszter sem szűkölködik – Erste-részvényekről és EBRD-nyugdíjról árulkodik a vagyonnyilatkozata

Az új kormány képviselőinek sorában közzétették Kármán András pénzügyminiszter vagyonnyilatkozatát is, amely alapján jelentős megtakarításokkal, részvényvagyonnal és ingatlannal rendelkezik a tárcavezető. A dokumentum betekintést nyújt abba is, milyen vagyoni háttérrel érkezett a kabinetbe a korábban jegybanki, nemzetközi pénzügyi és banki területen dolgozó politikus – számolt be a Magyar Nemzet.

Nyilvánosságra került Kármán András vagyonnyilatkozata is (Fotó: Ladóczki Balázs)

Kármán András vagyonnyilatkozata jelentős megtakarításokat mutat

A nyilatkozat szerint a miniszter 2021 óta ötvenszázalékos tulajdonosa egy 990 négyzetméteres budaörsi teleknek és az azon álló, 320 négyzetméteres családi háznak. Emellett egy 2025-ben vásárolt Volkswagen Arteon személygépkocsi is szerepel a vagyonnyilatkozatában.

Kármán András több mint 4130 euró értékű Erste-részvényt tüntetett fel, amely jelenlegi árfolyamon mintegy másfél millió forintnak felel meg. Bankszámláján valamivel több mint 16 millió forint található, míg korábbi munkahelyénél, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál (EBRD) közel 58,7 millió forintos nyugdíj-megtakarítást halmozott fel.

A dokumentumból az is kiderül, hogy a miniszternek csaknem 6,9 millió forintos hiteltartozása van. Emellett havi bruttó 200 és 500 ezer forint közötti bevételre tesz szert szálláshely rövid távú kiadásából.

Kármán András pályafutása jelentős részét a pénzügyi szektorban töltötte. Tizenhárom évig dolgozott a Magyar Nemzeti Bankban, majd a második Orbán-kormány idején a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyi államtitkára volt. Később az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál, majd az Erste-csoportnál töltött be vezető tisztségeket.

A pénzügyminiszter a Tisza gazdasági szakértőjeként rendszeresen bírálta a korábbi költségvetési és monetáris politikát. Nyilvános megszólalásaiban gyakran a kiszámítható gazdasági környezet fontosságát hangsúlyozta. Az Ellenpont értékelése szerint szakmai háttere és nemzetközi pénzügyi kapcsolatrendszere meghatározó szerepet játszhat jelenlegi gazdaságpolitikai szemléletében.