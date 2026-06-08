Kőkemény üzenet a Tiszának: háromszor nagyobb megtakarítást emleget a Fidesz-KDNP

„A KDNP is támogatta az Országgyűlés működési költségeinek – így a képviselői jövedelmeknek – a csökkentéséről szóló javaslatot” – fogalmazott Rétvári Bence, hangsúlyozva, hogy pártja konstruktív ellenzékként minden olyan előterjesztést támogat, amely a magyar emberek érdekeit szolgálja.

A KDNP frakcióvezetője kifejtette: míg a Tisza Párt az egy képviselőre jutó költségeket csökkenti, addig a korábbi kormány a politikusok számának mérséklésével ért el megtakarítást – fotó: Polyák Attila

A KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt számításai szerint a javaslat mintegy 40 százalékos megtakarítást eredményezhet, ami egy parlamenti ciklus alatt körülbelül 50 milliárd forintot jelent.

Rétvári Bence megmutatta, mennyivel kevesebbet költött politikusokra az ország

Rétvári Bence ugyanakkor felidézte, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása idején az Országgyűlés létszámát a felére csökkentették, és hasonló mértékben mérsékelték az önkormányzati képviselők számát is. Kifejtette:

míg a Tisza Párt az egy képviselőre jutó költségeket csökkenti, addig a korábbi kormány a politikusok számának mérséklésével ért el megtakarítást.

A politikus úgy számolt, hogy ha a Tisza Párt javaslata egy ciklus alatt 50 milliárd forintot takarít meg, akkor a Fidesz-KDNP által végrehajtott létszámcsökkentések az elmúlt három ciklusban mai értéken számolva legalább 150 milliárd forinttal csökkentették az állami kiadásokat.

Rétvári Bence szerint ez azt jelenti, hogy az ország ennyivel kevesebbet költött politikusokra, és ennyivel több forrás maradhatott a polgárok számára.