Megszavazták: beszántották a Szuverenitásvédelmi Hivatalt – élő közvetítés a parlamentből

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Ahogy mostanra már mindenki megszokhatta, az Országgyűlés keddi rendkívüli ülése ismét Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött. A miniszterelnök beszédében az Európát sújtó hőhullám veszélyeire hívta fel a figyelmet. Hozzátette, a legkritikusabb helyzet a vízellátás területén van. Majd beszámolt arról is, hogy több településen is vízkorlátozás van érvényben, illetve vízhiány alakult ki.
Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek a hőség idején elvégzett munkáért, amivel sikerült megelőzni a még nagyobb ellátási zavarokat. A miniszterelnök tudatta, hogy a hétvégén 55 százalékkal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, múlt pénteken már több helyen elsőfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Ennek ellenére a vízfogyasztás nem csökkent, hanem tovább nőtt.
Ez azt jelenti, hogy több vízszállító rendszer már nem tudja megfelelő ütemben visszatölteni a tároló medencéket. Ha ez tartósan így maradna, úgy újabb településeken is kialakulhat a vízhiány
– figyelmeztetett a kormányfő. Majd azt kérte a magyaroktól, hogy csak a valóban fontos esetekre korlátozzák az ivóvíz fogyasztását, ne locsoljanak, halasszák el az autómosást, ne töltsenek medencéket.
Ezután rátért beszédének jól ismert programpontjára, az Orbán- kormány támadására, ugyanis szerinte az előző kabinet nem alkotott valódi klímatörvényt. A miniszterelnök úgy vélte, hogy egy olyan tervet fogadtak el, amelyről még az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy nem ad érdemi választ a klímavédelmi kihívásokra. Kitért arra is, hogy elmaradt a vízvezetékek felújítása, valamint az aszályra sem készültek fel, évtizedeken keresztül hagyták kifolyni a vizet az országból, a talajból rengeteg víz hiányzik.
Magyar Péter tudatta, hogy új alapokra akarják helyezni a vízpolitikát, átfogó programot indítanak a víziközmű-hálózat megújítására. Ígérete szerint a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve, rendbe teszik a tározókat és országos vízmegtartási programot indítanak. Valamint fejleszteni fogják az öntözési rendszereket és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre súlyosabb aszályokra.
Többet vártak Magyar Pétertől
Toroczkai László a miniszterelnök felszólalására reagálva elmondta, hogy szerinte több évtizedes lemaradásban van az ország a vízügyekben. A Mi Hazánk frakcióvezetője elmondta:
nem várható el, hogy ötven nap alatt rendbe tegyék a problémát, de ennél többet várt volna Magyar Pétertől, akitől csak általánosságokat lehetett hallani.
Az ellenzéki politikus aki azt javasolta, hogy a kormány állítson fel egy operatív testületet olyan szakemberekkel, akik évtizedek óta foglalkoznak ezzel a problémával.
A Tisza a gazdák ingyenes öntözővize ellen szavazott
A KDNP frakcióvezetője köszönetet mondott a vízügyi helyzet kezelésén dolgozóknak. Rétvári Bence kiemelte és fontosnak nevezte az Orbán-kormányok alatt beszerzett katasztrófavédelmi járműveket és a kórházakban elindított klimatizációs programot.
Az előző kabinet dolgozott a vízvisszatartáson, továbbá a vízügyi dolgozóknak harminc százalékos béremelést adtak.
– hangsúlyozta a frakcióvezető. Rétvári Bence az előző kormány eredményének nevezte a Vidéki Otthonfelújítási Programot is, ami a Kádár-kockák modernizálásáról szólt. Majd megjegyezte, hogy erre ma lehet utoljára benyújtani pályázatot, mivel nem jelent meg ezzel kapcsolatban új jogszabály.
Rétvári sajnálatát fejezte ki, hogy nem folytatódik a vidéki otthonfelújítási program, majd azt követelte a kormánytól, hogy segítsenek alkalmazkodni a klímaváltozás körülményeihez. Emlékeztetett:
a tiszás EP-képviselők a gazdáknak járó ingyenes öntözővíz biztosítása ellen szavaztak, köztük akkor még Magyar Péter is.
Fontos a víziközművek fejlesztése
Szintén a hőséggel szembeni védekezésben résztvevők munkájának a megköszönésével kezdte felszólalását Gulyás Gergely. A Fidesz frakcióvezetője kiemelte, hogy a víziközművek fejlesztése fontos feladat, majd megjegyezte, hogy a vízveszteség mértéke közelít a 20 százalékhoz. Jelezte azt is, hogy az uniós összehasonlításban nem tartozik a kimagasló adatok közé, ám ettől még indokolt a vízvezetékek cseréje.
A kormány az előző ciklusban döntött arról, hogy az aszályvédelem területén milyen intézkedéseket kell megtenni a vízkészletek növelésével, a csatornák, tározók, holtágak vízvisszatartó kapacitásának nagyobb kihasználásával – emlékeztetett. Hangsúlyozta:
kétségkívül kudarca az országnak, hogy kevesebb területet tudunk öntözni, mint a Kádár-rendszer utolsó éveiben
Mindent a korábbi kormányokra fog a kormányfő
Magyar Péter már a válaszának elején személyeskedni kezdett, a KDNP frakcióvezetőjének felszólalására azt mondta, hogy Rétvári Bence „győzelmi jelentést adott elő”. A Fidesz frakcióvezetőjének, eredményeket ismertető felszólalására pedig csak annyit kérdezett: „de sikerült?”
A miniszterelnök azzal vádolta meg a korábbi kormányt, hogy háromszáz évre nőtt a felújítási ciklus a víziközmű-rendszereknél. „Önök ezzel nem törődtek. Háromszor felújították uniós pénzen ugyanazt a díszburkolatot, a felét ellopták, de az alatta lévő vízhálózatot nem újították fel. Szemfényvesztést végeztek” – folytatta az Orbán-kormány támadását a kormányfő, hangoztatva:
a kialakult helyzetért a Fidesz a felelős.
A miniszterelnök hangsúlyozta, minden segítséget, minden ötletet szívesen fogadnak, az előkészítést azonban a szakértőknek kell elvégezniük. A kormányfő azt vállalta, hogy adnak megfelelő helyet, platformot arra, hogy mindenki összeülhessen. Magyar Péter egy vlaódi klímatörvény elfogadását kérte a parlamenttől, hogy aztán ahhoz igazodjon mindenki.
Fókuszban a kárpátaljai magyarság
Ezután következtek a napirend előtti felszólalások, amelyen Toroczkai László szólalt fel elsőnek, és a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól beszélt. A Mi Hazánk elnöke az Európai Bizottság álláspontjára hívta fel a figyelmet, amely szerint a jövőben nem kell megadni az ideiglenes védelmet azoknak az Ukrajnából érkezőknek, akiket az ukrán hatóságok a katonai kötelezettségekre tekintettel nem jogosítottak fel az ország elhagyására.
Arra kérjük a magyar kormányt, hogy azonnal fejezze ki tiltakozását és kérje azt, hogy az Európai Bizottság álljon el ettől
– fogalmazott Toroczkai László, és az kérdezte a kormányfőtől: „Követi-e a jelenlegi kormány azt a gyakorlatot, hogy elárulja az 1991-es népszavazás eredményét?”
Beszántották a Szuverenitásvédelmi Hivatalt
Később, a felszólalások után következtek a szavazások, amelyen tiszás javaslatra elfogadták a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló javaslatot. Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselője az előterjesztés indoklásában azt ecsetelte,hogy „a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontossággal bír, hogy megszűnjenek az alkotmányos rezsimben mindazok az intézmények, amelyek semmilyen valódi feladattal nem bírnak a közjogi rendszerben, pusztán közpénznyelők, illetve a polgárok zaklatását, jogainak csorbítását szolgálják.”
Hangoztatta: a Szuverenitásvédelmi Hivatal politikai célból létrejött szervezet, amelynek az volt a feladata, hogy megfélemlítse az állampolgárokat, a sajtó munkatársait, civil szervezeteket és az ellenzéki pártokat. Szerinte nincs helye egy alkotmányos demokráciában és veszélyezteti a jogállamot-
Az Országgyűlés 135 igennel, 44 nem mellett, 6 tartózkodással döntött a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről.
A szavazás után a Tisza képviselői felállva tapsoltak, majd döntöttek „A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosításáról című javaslatról is”. Az Országgyűlés végül nem csökkentette a polgármesterek fizetését, viszont tiszás javaslatra a vármegyei önkormányzatok közgyűléseinek elnöki illetményét megfelezik.
Az Országgyűlés 136 igennel, 50 nem mellett megszavazta a javaslatot.
Döntöttek az Interparlamentáris Unió hazai képviselőcsoportjának megalakításáról is: 185-en voksoltak igennel, mindössze egy nem érkezett. Ezután következett az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény.
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