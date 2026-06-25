Ki kinek az érdekeit szolgálja? – ez áll az aranykonvojügy hátterében

„A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából több ezer milliárd forintnak megfelelő valuta áramlott Magyarországon keresztül” – mutatott rá legutóbbi gyorselemzésében Bohár Dániel.

Bohár Dániel: Tegyük rendbe ezt az aranykonvoj ügyet Forrás: Youtube képernyőkép

Az ellenzéki riporter szerint nem szokványos, hogy a pénzeknek a mozgatásában közreműködött az ukrán katonaság és a titkosszolgálat is. Ezért márciusban a magyar nemzetbiztonsági szervek egy hónapok óta tartó feltáró munkát követően feljelentést tettek pénzmosás gyanúja miatt. Az ügyben a NAV folytatja a nyomozást.

A nyomozás elsődleges célja nem a pénz mozgatásának vizsgálata, hanem a pénz eredetének és felhasználásának feltárása. Ennek a nyomozásnak a keretében a NAV munkatársai az egyik szállítmányt megállították a TEK közreműködésével”

– idézte fel Bohár, hozzátéve, hogy ez volt Magyarország nemzetbiztonsági érdeke.

A Tisza-kormány azonban ukrán nyomásra épp azokkal szemben akar erőszakosan fellépni, akik az ország biztonságáért dolgoztak.

Az pedig külön szánalmas, hogy Magyar Péter és a Tisza-sajtó megpróbálja befolyásolni a nyomozást, minő véletlen az ukrán érdekek mentén”

– mutat rá Bohár Dániel.