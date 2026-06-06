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Korábban elképzelhetetlen politikai tisztogatásokba kezdett a Tisza párt

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külügyminisztérium

Korábban elképzelhetetlen politikai tisztogatásokba kezdett a Tisza párt

46 perce
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Miközben a Tisza Párt a szakmaiságról beszél, egyre több elbocsátásról érkeznek hírek az államigazgatásból. Takács Péter szerint a baloldali kormánytisztviselők a Fidesz alatt is megtarthatták az állásukat, ha jól dolgoztak, most azonban olyan alkalmazottakat is elküldenek, akik állításuk szerint semmilyen politikai munkát nem végeztek.
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A Fidesz képviselője, Takács Péter szerint a számok és a tények most sem a Tisza oldalán állnak. A politikus egy reels videót tett közzé, amelyben elmondja, a Fidesz kormányok alatt elképzelhetetlen lett volna egy most megkezdetthez hasonló tisztogatás végrehajtása. 

Takács Péter, volt államtitkár
Fotó: Teknős Miklós

A politikus egy videóban reagált azokra a hírekre, amelyek szerint a kormányváltást követő minisztériumi átszervezések során több tucat kormánytisztviselőt küldtek el a Külügyminisztériumból. Takács Péter úgy fogalmazott:

Varázslatos dolgok folynak itt,

majd hozzátette, hogy politikailag elkötelezett tiszás kormánytisztviselőktől is lehet hallani olyan véleményeket, amelyek megerősítik a politikai tisztogatás gyanúját.

A politikus hangsúlyozta, hogy saját vezetői munkája során soha nem kérdezte meg munkatársaitól, melyik pártra szavaznak. Mint mondta, a közszolgálatban a szakmai teljesítmény számít.

A Belügyminisztérium is mindenki tudja, teli volt baloldali szavazókkal, de minekutána a munkájukat jól végezték, ezért nem rugdostunk ki embereket

– fogalmazott. Takács Péter példaként említette Gajdos Lászlót, a nyíregyházi állatkert egykori igazgatóját is. Felidézte, hogy az intézményvezető hosszú éveken keresztül dolgozott a helyén a Fidesz-kormányok idején, noha politikai nézeteit mindenki ismerte.

Mindenki tudta, hogy baloldali ember, és mégis a helyén maradhatott, mert a munkáját jól végezte

– mondta a politikus. Mint ismert, az elmúlt napokban jelentős visszhangot váltottak ki azok a sajtóértesülések, amelyek szerint tömeges elbocsátások zajlanak a Külügyminisztériumban. A Köztér blog korábban arról írt, hogy közel kétszáz dolgozót érinthetnek a leépítések, a főosztályvezetőktől egészen a referensekig.

A minisztérium kezdetben valótlannak nevezte a híreket, hangsúlyozva, hogy egy kormányváltást követő intézményi átszervezés természetes folyamat. Később azonban Velkey György parlamenti államtitkár elismerte, hogy valóban történnek elbocsátások, és közölte: 

az átvilágítást követően 45 kormánytisztviselő munkaviszonyát szüntetik meg az intézményi átalakítás részeként.

Az érintettek közül többen a sajtónak azt nyilatkozták, hogy adminisztratív feladatokat láttak el, nem vettek részt politikai döntések előkészítésében, és szerintük nem indokolja szakmai teljesítményük a távozásukat. Többen azt is hangsúlyozták, hogy nem a Fideszre szavaztak, ezért értetlenül állnak az elbocsátásuk előtt.

Takács Péter szerint mindez azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt másként viszonyul a közszolgálathoz, mint a korábbi jobboldali kormányok. A politikus úgy véli, a mostani folyamatok azt vetítik előre, hogy a szakmai szempontokat egyre inkább felválthatják a politikai lojalitás alapján meghozott személyi döntések.

A kormányoldal szerint ezért különösen fontos, hogy a közszolgálatban dolgozók jogbiztonsága és szakmai függetlensége hosszú távon is megmaradjon, függetlenül attól, hogy ki milyen politikai nézeteket vall.

 

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