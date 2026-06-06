Korábban elképzelhetetlen politikai tisztogatásokba kezdett a Tisza párt

A Fidesz képviselője, Takács Péter szerint a számok és a tények most sem a Tisza oldalán állnak. A politikus egy reels videót tett közzé, amelyben elmondja, a Fidesz kormányok alatt elképzelhetetlen lett volna egy most megkezdetthez hasonló tisztogatás végrehajtása.

Fotó: Teknős Miklós

A politikus egy videóban reagált azokra a hírekre, amelyek szerint a kormányváltást követő minisztériumi átszervezések során több tucat kormánytisztviselőt küldtek el a Külügyminisztériumból. Takács Péter úgy fogalmazott:

Varázslatos dolgok folynak itt,

majd hozzátette, hogy politikailag elkötelezett tiszás kormánytisztviselőktől is lehet hallani olyan véleményeket, amelyek megerősítik a politikai tisztogatás gyanúját.

A politikus hangsúlyozta, hogy saját vezetői munkája során soha nem kérdezte meg munkatársaitól, melyik pártra szavaznak. Mint mondta, a közszolgálatban a szakmai teljesítmény számít.

A Belügyminisztérium is mindenki tudja, teli volt baloldali szavazókkal, de minekutána a munkájukat jól végezték, ezért nem rugdostunk ki embereket

– fogalmazott. Takács Péter példaként említette Gajdos Lászlót, a nyíregyházi állatkert egykori igazgatóját is. Felidézte, hogy az intézményvezető hosszú éveken keresztül dolgozott a helyén a Fidesz-kormányok idején, noha politikai nézeteit mindenki ismerte.

Mindenki tudta, hogy baloldali ember, és mégis a helyén maradhatott, mert a munkáját jól végezte

– mondta a politikus. Mint ismert, az elmúlt napokban jelentős visszhangot váltottak ki azok a sajtóértesülések, amelyek szerint tömeges elbocsátások zajlanak a Külügyminisztériumban. A Köztér blog korábban arról írt, hogy közel kétszáz dolgozót érinthetnek a leépítések, a főosztályvezetőktől egészen a referensekig.

A minisztérium kezdetben valótlannak nevezte a híreket, hangsúlyozva, hogy egy kormányváltást követő intézményi átszervezés természetes folyamat. Később azonban Velkey György parlamenti államtitkár elismerte, hogy valóban történnek elbocsátások, és közölte:

az átvilágítást követően 45 kormánytisztviselő munkaviszonyát szüntetik meg az intézményi átalakítás részeként.

Az érintettek közül többen a sajtónak azt nyilatkozták, hogy adminisztratív feladatokat láttak el, nem vettek részt politikai döntések előkészítésében, és szerintük nem indokolja szakmai teljesítményük a távozásukat. Többen azt is hangsúlyozták, hogy nem a Fideszre szavaztak, ezért értetlenül állnak az elbocsátásuk előtt.