Hamarosan elindul a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer

Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer – erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt csütörtökön, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban az MTI közlése szerint.

Hegedűs Zsolt: szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere

Fotó: Hatlaczki Balázs

Mérni és hitelesíteni fogják a kórházi fertőzéseket

Elmondta: csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak és szeptember elsejétől „ezek már indulnak”.

Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.

Fordulat jöhet az egészségügyben: Hegedűs Zsolt három alapelvet nevezett meg

Az új egészségügyi rendszer az értékekre, nem pedig a mennyiségi szemléletre épülne – erről beszélt az egészségügyi miniszter kedden Luxembourgban. Hegedűs Zsolt szerint az őszinteség, az átláthatóság és a szakmaiság lesz a reform három alappillére.

Forradalmi babaszimulátor segíti az orvosok képzését a Bethesda Gyermekkórházban

Új, csúcstechnológiás eszközzel bővült a Bethesda Gyermekkórház skill laborja, amely a gyermekápolók és gyermekorvosok képzését segíti. A babaszimulátor segítségével a szakemberek valósághű körülmények között gyakorolhatnak életmentő beavatkozásokat, biztonságos oktatási környezetben.