Kormányszóvivői sajtótájékoztató – kövesse nálunk élőben!

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány hamarosan kivezeti a védett árat. Szerinte ugyanis a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Erről és feltehetően a pénzügyi rendszer újra szabályozásáról, a magyar-osztrák közös kormányülés előkészítéséről, a C5 találkozóról is lesz szó a mai kormányszóvivői sajtótájékoztatón.

Kormányszóvivői sajtótájékoztató

Fotó: Mediaworks

Kormányszóvivői sajtótájékoztató, Magyar Péter nélkül

Mivel Magyar Péter elindult Brüsszelbe, így a mai sajtótájékoztatón a kormányszóvivőket hallhatjuk az aktuális eseményekről.

Oroszi Beatrix, országos tisztifőorvos is részt vesz a tájékoztatón, annak kapcsán, hogy hőhullám érkezik. A tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy

a napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi csúcs.

Ez egészségi kockázatokkal jár, növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is. Leginkább az idősek és az újszülöttek vannak kitéve a hőhullámnak. A kiszáradás ellen is tenni kell, a munkáltatókat is figyelmeztetik, hogy a folyadékpótlásra és pihenőidőre gyakrabban van szükség ilyenkor, mint normál munkamenetben.

A hőségriadó bevezetésében Magyarország úttörő volt, 2013 óta monitorozzák a helyzetet és adnak tájékoztatást az embereknek.

Cikkünk frissül…