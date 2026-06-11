Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter menesztette a KEHI vezetőjét, most előkerült a Diákhitel Központról szóló súlyos jelentés

Ezt látnia kell!

Riasztó képeken a Velencei-tó pusztulása, egyre nagyobb a baj

kormány

Kiderül, mire költené a Tisza-kormány az uniós pénzeket – kövesse élőben a sajtótájékoztatót!

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az eddig visszatartott uniós források tervezett felhasználásáról, az óriásplakátok és köztéri reklámok szabályozásáról, a babaváró támogatások kamatstopjáról és a Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról is tárgyaltak a szerdai kormányülésen. A részletekről a kormányszóvivők számolnak be a 11 órakor kezdődő sajtótájékoztatón. Cikkünk frissül, kövesse élőben az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
kormánynemzeti hitvallásbabaváró támogatásduna - híduniós forrásokkormányszóvivősajtótájékoztatódöntés

Magyar Péter beszámolója szerint a szerdai kormányülésen tárgyaltak és döntöttek a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felhasználásáról, a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, valamint tárgyalták a rövidesen bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Arról is döntöttek, hogy a 2010-es kormányváltást követően kihelyezett Nemzeti Hitvallás táblákat eltávolítják a közintézményekből.

Kormányszóvivői tájékoztató, kormányszóvivőitájékoztató, 2026.05.27.
Kormányszóvivői sajtótájékoztató a Miniszterelnökségen 2026. május 27-én (Fotó: Polyák Attila) 

Ezek mellett, a kormány 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást adott a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, döntött a mohácsi Duna-híd építése kapcsán, az eredeti javaslat további szigorításáról döntöttek az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán – tudtuk meg a kormányfő Facebook oldalán.

A kormány döntéseiről a kormányszóvivők számolnak be

A részletekről a kormányszóvivők számolnak be a 11 órakor kezdődő sajtótájékoztatón.

 

Cikkünk frissül…

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!