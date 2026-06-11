Kiderül, mire költené a Tisza-kormány az uniós pénzeket – kövesse élőben a sajtótájékoztatót!

Magyar Péter beszámolója szerint a szerdai kormányülésen tárgyaltak és döntöttek a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felhasználásáról, a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, valamint tárgyalták a rövidesen bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Arról is döntöttek, hogy a 2010-es kormányváltást követően kihelyezett Nemzeti Hitvallás táblákat eltávolítják a közintézményekből.

Kormányszóvivői sajtótájékoztató a Miniszterelnökségen 2026. május 27-én (Fotó: Polyák Attila)

Ezek mellett, a kormány 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást adott a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, döntött a mohácsi Duna-híd építése kapcsán, az eredeti javaslat további szigorításáról döntöttek az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán – tudtuk meg a kormányfő Facebook oldalán.

A kormány döntéseiről a kormányszóvivők számolnak be

A részletekről a kormányszóvivők számolnak be a 11 órakor kezdődő sajtótájékoztatón.

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