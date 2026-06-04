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Őrsi Gergely

Őrsi Gergely és Molnár Zsolt kezén is csattant a bilincs a fővárosi korrupciós botrány nyomán  

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Legalább egy hónapra rács mögé kerül a II. kerület jelenlegi polgármestere Őrsi Gergely és fideszes elődje, valamint Molnár Zsolt, volt MSZP-s parlamenti képviselő is, miután a Központi Nyomozó Főügyészség 12 újabb embert gyanúsított meg a kétmilliárdos önkormányzati korrupciós ügyben.
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Őrsi GergelyMolnár ZsoltKorrupció

A Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós ügyben folytatott eljárása során 12 újabb személyt gyanúsított meg, így összesen 32 gyanúsítottja van az eljárásnak, amelyben egy parkfenntartási és közétkeztetési cégeket ténylegesen irányító vállalkozó több mint 2 milliárd forint kenőpénzt fizetett ki budapesti és vidéki önkormányzati vezetőknek, képviselőknek és politikusoknak, pártoldaltól függetlenül – számolt be róla az Index

Őrsi Gergely, a korrupciógyanús botrány érintettje, valamint Koncz Áron, a Tisza Párt országgyűlési képviselője Fotó: Facebook/Németh Balázs Őrsi Gergely és Molnár Zsolt kezén is csattant a bilincs a fővárosi korrupciós botrány nyomán  
Őrsi Gergely, a korrupciógyanús botrány érintettje, valamint Koncz Áron, a Tisza Párt országgyűlési képviselője Fotó: Facebook/Németh Balázs

A II. és a XV. kerületi polgármesteri hivatalban kedden tartott razziák során több tízmillió forint értékű készpénzt és ingóságot foglaltak le, nyolc gyanúsított ellen pedig letartóztatást indítványozott a rendőrség. 

Az ügyészség ennek nyomán csütörtökön rendelte el a letartóztatásokat. 

Kezdetben a vállalkozó a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki ezen az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70–30 százalékos arányban osztozott Ceglédy Gergő önkormányzati képviselővel. 

Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezen arányt megfordították.

Mint megírtuk, a vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt, majd Őrsi Gergely polgármestereknek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt. Illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba választókerületi elnöknek is fizetett.

 

Rács mögé kerünek a fővárosi korrupciós botrány érintettjei

A vállalkozó ezen túlmenően Molnár Zsolt országgyűlési képviselőnek is folyamatosan folyósított korrupciós pénzeket, önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért. E pénzek kérésével kapcsolatban Molnár több esetben a kapcsolataira, illetve a vesztegetési pénzekből történő állítólagos továbbosztásra hivatkozott.

Őrizetbe vehették Őrsi Gergelyt az óbudai vesztegetési botrány miatt zajló nyomozás során

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tájékoztatása szerint csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását. Az ügyészség indítványa nyomán, a bíróság döntését követően rács mögé kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, két momentumos politikus és két cégvezető is.

A politikusok 30 napra kerülnek rács mögé, azonban minden érintett fellebbezést nyújtott be.

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