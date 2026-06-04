Őrsi Gergely és Molnár Zsolt kezén is csattant a bilincs a fővárosi korrupciós botrány nyomán  

A Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós ügyben folytatott eljárása során 12 újabb személyt gyanúsított meg, így összesen 32 gyanúsítottja van az eljárásnak, amelyben egy parkfenntartási és közétkeztetési cégeket ténylegesen irányító vállalkozó több mint 2 milliárd forint kenőpénzt fizetett ki budapesti és vidéki önkormányzati vezetőknek, képviselőknek és politikusoknak, pártoldaltól függetlenül – számolt be róla az Index.

Őrsi Gergely, a korrupciógyanús botrány érintettje, valamint Koncz Áron, a Tisza Párt országgyűlési képviselője Fotó: Facebook/Németh Balázs

A II. és a XV. kerületi polgármesteri hivatalban kedden tartott razziák során több tízmillió forint értékű készpénzt és ingóságot foglaltak le, nyolc gyanúsított ellen pedig letartóztatást indítványozott a rendőrség.

Az ügyészség ennek nyomán csütörtökön rendelte el a letartóztatásokat.

Kezdetben a vállalkozó a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki ezen az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70–30 százalékos arányban osztozott Ceglédy Gergő önkormányzati képviselővel.

Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezen arányt megfordították.

Mint megírtuk, a vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt, majd Őrsi Gergely polgármestereknek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt. Illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba választókerületi elnöknek is fizetett.

Rács mögé kerünek a fővárosi korrupciós botrány érintettjei

A vállalkozó ezen túlmenően Molnár Zsolt országgyűlési képviselőnek is folyamatosan folyósított korrupciós pénzeket, önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért. E pénzek kérésével kapcsolatban Molnár több esetben a kapcsolataira, illetve a vesztegetési pénzekből történő állítólagos továbbosztásra hivatkozott.