Óbudai korrupciós ügy: börtönben marad Őrsi Gergely és Láng Zsolt is

Korrupciós visszaélések gyanúja a III. kerületben

Az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője 2011 és 2024 között, önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően vesztegetett meg politikai pozíciót betöltő személyeket.

A korrupciós célra kifizetett összegek a vizsgálat szerint meghaladják a 2 milliárd forintot.

A hálózat kezdetben a budapesti III. kerületi önkormányzatnál épült ki, ahol a vállalkozó Puskás Péter alpolgármesternek fizetett rendszeresen, aki a pénzen 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel. Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezt az arányt megfordították: Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde önkormányzati képviselőnek is juttatott a pénzből a támadások befejezéséért, míg Matisz Károlyt a pártjába tartozó más képviselők befolyásolásáért vesztegették meg külön.

A korrupciós ügy nem csak Óbudát, hanem a II. kerületet is érinti (Forrás: Magyar Nemzet)

Kiterjedt szálak a II. kerületben, a parlamentben és a közétkeztetésben

A vállalkozó a II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt fideszes, majd Őrsi Gergely polgármesternek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt, ráadásul Lángnak a polgármesterségét követően is fizetett a képviselők befolyásolásáért, valamint Gór Csaba fideszes választókerületi elnöknek is. Ezen túlmenően Molnár Zsolt korábbi országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizettek korrupciós pénzeket. Az ügy másik szála egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoporthoz vezet, amelynek vezetői szintén ugyanezen a közvetítőn keresztül, valamint Molnár Zsolton és Kőhegyi István korábbi MSZP-s politikuson keresztül fizettek kenőpénzeket a nyereséges szerződések biztosítása érdekében.