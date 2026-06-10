Kövér László: Megvalósulni látszik a proletárdiktatúra

Tizenhat éven keresztül, ami azért bizonyos szempontból hosszú idő, megszoktuk azt, hogy mi vagyunk a kormányzati pozícióban, mi vagyunk a kezdeményezők. Tehát ha nem is az történik, amit mi szeretnénk, de legalább az irányt mi szabjuk meg és a többieknek kell a mi elképzeléseinkhez, akaratunkhoz igazodni. Most pedig ez megfordult”