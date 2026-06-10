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Kövér László

Kövér László: Megvalósulni látszik a proletárdiktatúra

1 órája
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Az Országgyűlés korábbi elnökét a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén kérdezte a Magyar Nemzet. Kövér László elmondta, miként vélekedik arról a stílusról, amit a Tisza Párt, élén Magyar Péter miniszterelnökkel meghonosított az Országgyűlésben.
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Kövér László a Magyar Nemzet kérdésére a marxizmus-leninizmussal állította párhuzamba Magyar Péter miniszterelnök parlamenti stílusát.

Kövér László Szita Károllyal Kaposváron
Kövér László Szita Károllyal Kaposváron Fotó: Facebook/Szita Károly

Még abba a generációba tartozom, amelyiknek kötelező volt marxizmus-leninizmust hallgatni az egyetemen, és emlékeim mélyéről hirtelen előbukkantak a régi veretes idézetek, amelyek ideológiai bevezetőként szerepeltek a jogi tankönyveinkben. Azt hiszem, Marx és Lenin sem gondolták volna, hogy egyszer majd megvalósul az álmuk, azaz a demokrácia legfelső foka valóban a proletárdiktatúra. Megérkeztünk elvtársak, kiszállás”

 – mondta a politikus.

Kövér László a Fidesz ellenzéki szerepéről is véleményt mondott. 

Tizenhat éven keresztül, ami azért bizonyos szempontból hosszú idő, megszoktuk azt, hogy mi vagyunk a kormányzati pozícióban, mi vagyunk a kezdeményezők. Tehát ha nem is az történik, amit mi szeretnénk, de legalább az irányt mi szabjuk meg és a többieknek kell a mi elképzeléseinkhez, akaratunkhoz igazodni. Most pedig ez megfordult”

 – fogalmazott.

Szerinte ez egy nehéz helyzet, és úgy véli, néhány hónap kell ahhoz, hogy az új körülményeket megszokják és elfogadják azt a helyzetet, hogy most nekik ahhoz kell viszonyulni, amit a Tisza és a kormány ebben a pillanatban akar.

 

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