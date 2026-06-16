Ha Nagy Ervinen múlik, ilyen lesz a tiszás közmédia

Kibújt a szög a zsákból. Nagy Ervin a parlamenti vitában elárulta, hogy ő fogja megmondani, mi kerülhet műsorba az új közmédia csatornáin. Ilyen a tiszás demokrácia… – írta Németh Balázs a Fidesz frakciószóvivője kedden Facebook videó-bejegyzéséhez.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár országgyűlési felszólalásának igeragozása nem sikerült. Vagy mégis, csak mégsem közmédia lesz?

Fotó: Nagy Ervin/Facebook

A politikus azzal szembesítette Nagy Ervint, a Tisza-kormány kultúráért felelős államtitkárát, hogy szóhasználata árulkodó. Az államtitkár Németh szerint sajátjának tekinti a közmédiát, ahogyan fogalmazott:

„behívjuk, leadjuk, megmondjuk, akkor az a független közmédia már az új Tiszás rendszerben, vagy az Nagy Ervinnek a közmédiája, egészen pontosan, hogy kell azt érteni, amikor”

a kultúráért felelős államtitkár majd megmondja, hogy mi legyen műsoron, kik szerepelhetnek, kik szólalhatnak fel, kinek az előadását, filmjét, produkcióját láthatjuk.”

De arra is felhívta a figyelmet, hogy azt is hallhattuk a tiszásoktól, hogy

az új közmédiában nem lehet például Bajnokok Ligáját közvetíteni.”

A politikus szerint amit Nagy Ervin mondott, abból az következik, hogy ő szeretné megmondani, hogy mi menjen le a tévében, rádióban, felhívva a figyelmet arra is, hogy a törvény alapján nem ezt ígérik.