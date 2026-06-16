Ha Nagy Ervinen múlik, ilyen lesz a tiszás közmédia

Kibújt a szög a zsákból. Nagy Ervin a parlamenti vitában elárulta, hogy ő fogja megmondani, mi kerülhet műsorba az új közmédia csatornáin. Ilyen a tiszás demokrácia… – írta Németh Balázs a Fidesz frakciószóvivője kedden Facebook videó-bejegyzéséhez.
A politikus azzal szembesítette Nagy Ervint, a Tisza-kormány kultúráért felelős államtitkárát, hogy szóhasználata árulkodó. Az államtitkár Németh szerint sajátjának tekinti a közmédiát, ahogyan fogalmazott:
„behívjuk, leadjuk, megmondjuk, akkor az a független közmédia már az új Tiszás rendszerben, vagy az Nagy Ervinnek a közmédiája, egészen pontosan, hogy kell azt érteni, amikor”
a kultúráért felelős államtitkár majd megmondja, hogy mi legyen műsoron, kik szerepelhetnek, kik szólalhatnak fel, kinek az előadását, filmjét, produkcióját láthatjuk.”
De arra is felhívta a figyelmet, hogy azt is hallhattuk a tiszásoktól, hogy
az új közmédiában nem lehet például Bajnokok Ligáját közvetíteni.”
A politikus szerint amit Nagy Ervin mondott, abból az következik, hogy ő szeretné megmondani, hogy mi menjen le a tévében, rádióban, felhívva a figyelmet arra is, hogy a törvény alapján nem ezt ígérik.
Így alakítaná át a közmédia szerkezetét a Tisza Párt
Ahogyan korábban megírtuk, az MTVA megszüntetését is tartalmazó átfogó közmédia-átalakítási törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza Párt – a kezdeményezés Melléthei-Barna Márton parlamenti képviselő közösségi bejegyzésén alapul, amelyet a VG.hu ismertetett.
A tervezet szerint egy teljesen új közszolgálati médiarendszer jönne létre, amelyben az MTVA jelenlegi formájában megszűnne, és az átmeneti időszakban Tarr Zoltán kapna meghatározó irányító szerepet.
Az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató jelenlegi vezetőinek megbízatása megszűnne, az átmeneti időszakban pedig a szakmai irányítást a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter látná el. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kap Tarr Zoltán, aki az új struktúra kialakításában kulcsszereplőként jelenik meg.
A javaslat célja állítólag egy olyan közmédia létrehozása, amely átláthatóbb működésű, függetlenebb szerkesztői elvek mentén dolgozik, és visszaállítja a közbizalmat a közszolgálati médiában.