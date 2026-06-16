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közmédia

Ha Nagy Ervinen múlik, ilyen lesz a tiszás közmédia

1 órája
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Az Országgyűlésben a kultúráért felelős államtitkár, Nagy Ervin felszólalása magáért beszél. Úgy tűnik, a független hírszolgáltatásról és műsorszerkezetről csak beszélnek a tiszások, Németh Balázs szembesítette az államtitkárt azzal, hogy a közmédia nem az a hely, amit a Tisza Párt, vagy egy államtitkár irányíthat.
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közmédiamtvaországgyűlésTisza PártállamtitkárNagy ErvinTisza-kormány

Kibújt a szög a zsákból. Nagy Ervin a parlamenti vitában elárulta, hogy ő fogja megmondani, mi kerülhet műsorba az új közmédia csatornáin. Ilyen a tiszás demokrácia… – írta Németh Balázs a Fidesz frakciószóvivője kedden Facebook videó-bejegyzéséhez.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár országgyűlési felszólalásának igeragozása nem sikerült. Vagy mégis, csak mégsem közmédia lesz?
Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár országgyűlési felszólalásának igeragozása nem sikerült. Vagy mégis, csak mégsem közmédia lesz?
Fotó: Nagy Ervin/Facebook 

A politikus azzal szembesítette Nagy Ervint, a Tisza-kormány kultúráért felelős államtitkárát, hogy szóhasználata árulkodó. Az államtitkár Németh szerint sajátjának tekinti a közmédiát, ahogyan fogalmazott:

„behívjuk, leadjuk, megmondjuk, akkor az a független közmédia már az új Tiszás rendszerben, vagy az Nagy Ervinnek a közmédiája, egészen pontosan, hogy kell azt érteni, amikor”

a kultúráért felelős államtitkár majd megmondja, hogy mi legyen műsoron, kik szerepelhetnek, kik szólalhatnak fel, kinek az előadását, filmjét, produkcióját láthatjuk.”

De arra is felhívta a figyelmet, hogy azt is hallhattuk a tiszásoktól, hogy

az új közmédiában nem lehet például Bajnokok Ligáját közvetíteni.”

A politikus szerint amit Nagy Ervin mondott, abból az következik, hogy ő szeretné megmondani, hogy mi menjen le a tévében, rádióban, felhívva a figyelmet arra is, hogy a törvény alapján nem ezt ígérik.

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Így alakítaná át a közmédia szerkezetét a Tisza Párt

Ahogyan korábban megírtuk, az MTVA megszüntetését is tartalmazó átfogó közmédia-átalakítási törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza Párt – a kezdeményezés Melléthei-Barna Márton parlamenti képviselő közösségi bejegyzésén alapul, amelyet a VG.hu ismertetett.

A tervezet szerint egy teljesen új közszolgálati médiarendszer jönne létre, amelyben az MTVA jelenlegi formájában megszűnne, és az átmeneti időszakban Tarr Zoltán kapna meghatározó irányító szerepet.

Az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató jelenlegi vezetőinek megbízatása megszűnne, az átmeneti időszakban pedig a szakmai irányítást a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter látná el. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kap Tarr Zoltán, aki az új struktúra kialakításában kulcsszereplőként jelenik meg.

A javaslat célja állítólag egy olyan közmédia létrehozása, amely átláthatóbb működésű, függetlenebb szerkesztői elvek mentén dolgozik, és visszaállítja a közbizalmat a közszolgálati médiában.

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