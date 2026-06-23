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Kunhalmi Ágnes

Kunhalmi Ágnes: Magyar Péter nem ezt ígérte!

41 perce
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Élesen bírálta az MSZP egykori társelnöke azt a tiszás javaslatot, amely korlátozná a képviselői mandátumok időtartamát, hiszen így ő sem indulhatna többé választáson. Kunhalmi Ágnes szerint a javaslat alapjogokat sérthet, és arra figyelmeztetett: a szabályozás akár azokat is érinthetné, akik korábban a kormányváltás érdekében léptek vissza, mint ahogy ő is.
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Kunhalmi ÁgnesválasztásAlaptörvény-módosításjogállamTisza-kormányMagyar Péter

Mint arról az Origo beszámolt, készül az Alaptörvény 17. módosítása, amellyel a Tisza-kormány 12 évben korlátozná a képviselői mandátumok időtartamát

A szigorítás finoman szólva sem nyerte el az egykori szocialista politikus, Kunhalmi Ágnes tetszését, aki a tavaszi országgyűlési választáson Budapest 8-as választókerületében visszalépett a Tisza Párt jelöltje, Virágh Gabriella javára. Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a kampányban Magyar Péter többször méltatta azokat, akik félreálltak az ellenzéki együttműködés érdekében.

Kunhalmi Ágnes
Kunhalmi Ágnes meglepődve fogadta Magyar Péter döntését a képviselői ciklusok korlátozásáról (Forrás: Facebook/Kunhalmi Ágnes)

„Soha többé nem indulhatok a saját hazámban?”

Kunhalmi szerint egy demokratikus jogállamban nem lehet adminisztratív eszközökkel kizárni embereket a politikai versenyből. Úgy véli, a választóknak kell eldönteniük, kit akarnak képviselőként látni, nem pedig a mindenkori hatalomnak.

Hoppon maradt Hadházy, nem kér belőle a Tisza

Úgy érzem, hogy a miniszterelnök most nem bízik eléggé az őt megválasztó népben, hogy az képes lenne dönteni a következő választáson”

 – fogalmazott a politikus, hangsúlyozva: 

Támogatja a korrupciós ügyek kivizsgálását és az elszámoltatást, de szerinte a politikai ellenfelek kizárása már túlmutat ezen. 

Bejegyzésében név szerint említette Hadházy Ákost és Szabó Tímeát is, akiknek szerinte ugyanúgy joguk van újra és újra megmérettetni magukat a választásokon. A politikus úgy látja: a valódi ellenfél nem az ellenzék, hanem azok, akik visszaéltek a rájuk bízott hatalommal.

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