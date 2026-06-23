Kunhalmi Ágnes: Magyar Péter nem ezt ígérte!

Mint arról az Origo beszámolt, készül az Alaptörvény 17. módosítása, amellyel a Tisza-kormány 12 évben korlátozná a képviselői mandátumok időtartamát.

A szigorítás finoman szólva sem nyerte el az egykori szocialista politikus, Kunhalmi Ágnes tetszését, aki a tavaszi országgyűlési választáson Budapest 8-as választókerületében visszalépett a Tisza Párt jelöltje, Virágh Gabriella javára. Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a kampányban Magyar Péter többször méltatta azokat, akik félreálltak az ellenzéki együttműködés érdekében.

Kunhalmi Ágnes meglepődve fogadta Magyar Péter döntését a képviselői ciklusok korlátozásáról (Forrás: Facebook/Kunhalmi Ágnes)

„Soha többé nem indulhatok a saját hazámban?”

Kunhalmi szerint egy demokratikus jogállamban nem lehet adminisztratív eszközökkel kizárni embereket a politikai versenyből. Úgy véli, a választóknak kell eldönteniük, kit akarnak képviselőként látni, nem pedig a mindenkori hatalomnak.