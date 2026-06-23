Kunhalmi Ágnes: Magyar Péter nem ezt ígérte!

Mint arról az Origo beszámolt, készül az Alaptörvény 17. módosítása, amellyel a Tisza-kormány 12 évben korlátozná a képviselői mandátumok időtartamát.
A szigorítás finoman szólva sem nyerte el az egykori szocialista politikus, Kunhalmi Ágnes tetszését, aki a tavaszi országgyűlési választáson Budapest 8-as választókerületében visszalépett a Tisza Párt jelöltje, Virágh Gabriella javára. Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a kampányban Magyar Péter többször méltatta azokat, akik félreálltak az ellenzéki együttműködés érdekében.
„Soha többé nem indulhatok a saját hazámban?”
Kunhalmi szerint egy demokratikus jogállamban nem lehet adminisztratív eszközökkel kizárni embereket a politikai versenyből. Úgy véli, a választóknak kell eldönteniük, kit akarnak képviselőként látni, nem pedig a mindenkori hatalomnak.
Úgy érzem, hogy a miniszterelnök most nem bízik eléggé az őt megválasztó népben, hogy az képes lenne dönteni a következő választáson”
– fogalmazott a politikus, hangsúlyozva:
Támogatja a korrupciós ügyek kivizsgálását és az elszámoltatást, de szerinte a politikai ellenfelek kizárása már túlmutat ezen.
Bejegyzésében név szerint említette Hadházy Ákost és Szabó Tímeát is, akiknek szerinte ugyanúgy joguk van újra és újra megmérettetni magukat a választásokon. A politikus úgy látja: a valódi ellenfél nem az ellenzék, hanem azok, akik visszaéltek a rájuk bízott hatalommal.