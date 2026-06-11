Bekeményít a KDNP: el a kezekkel az egyházi iskoláktól!

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint aggasztó üzenetet hordoznak azok a kijelentések, amelyeket Lannert Judit tett egy interjúban az egyházi fenntartású oktatási intézmények jövőjéről. A gyermek- és oktatásügyi miniszter szerint a jövőben az egyházi intézmények fennmaradásának feltétele lehet, hogy a roma és nem roma gyermekeket egyaránt fogadják. A kijelentés azt a látszatot kelti, mintha az egyházi intézmények eddig tudatosan diszkrimináltak volna.

Lannert Judit gyermek-és oktatásügyi miniszter (Forrás: Facebook/Lannert Judit)

Lannert Judit aggasztó kijelentéseire reagált a KDNP

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke közösségi oldalán hangsúlyozta:

az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket adnak át, és gyermekek százezreinek biztosítanak tudást, hitet és stabil erkölcsi alapokat.”

Az ügy előzménye, hogy a miniszter a Qubitnek adott interjújában arról beszélt, az egyházi iskolák csak akkor működhetnek tovább jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma és nem roma tanulókat együtt oktatják.

A KDNP ügyvezető alelnöke szerint

a nyilatkozatból az rajzolódik ki, hogy a kormányzat megkérdőjelezi azoknak az intézményeknek a létjogosultságát, amelyekben jelenleg több százezer magyar gyermek tanul. Hozzátette, az egyházi iskoláknak a jelek szerint központilag meghatározott feltételeknek kellene megfelelniük ahhoz, hogy megtarthassák jelenlegi szerepüket.

Latorcai Csaba úgy fogalmazott, hogy

mindez arra a hamis állításra épül, miszerint az egyházi intézmények szegregációt folytatnak. Kijelentette: ez nem felel meg a valóságnak.

A KDNP politikusa arra is emlékeztetett, hogy