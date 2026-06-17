Lannert Judit több mint 110 milliót tart értékpapírban, Ruff Bálint nemesi oklevelet örökölt

A frissen nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatok részletesen bemutatják a Tisza-kormány tagjainak pénzügyi helyzetét, ingatlanvagyonát és befektetéseit. A kormany.hu-n megjelent adatok szerint több miniszter jelentős ingatlan- és pénzügyi vagyonnal rendelkezik, míg mások komoly hiteleket és befektetési portfóliókat is feltüntettek.

Nyilvánosak a nem képviselő kormánytagok vagyonnyilatkozatai (Forrás: kormany.hu)

Bóna Szabolcsnak 36 pótlap kellett, hogy be tudja vallani földjeit

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter felerészben tulajdonosa Csornán egy 237 négyzetméteres családi háznak, emellett 209,7 hektár termőföldtulajdonnal rendelkezik Csornán, valamint Rábapordány, Dör, Bodonhely és Bágyogszovát településeken. A szántó és gyep besorolású földeket 36 pótlapon szerepelteti nyilatkozatában. Bóna Szabolcsnak föld bérbeadásból származó bevételt is feltüntet. A miniszter értékpapírban tart 34 ezer eurót és 9,4 millió forintot, bankszámláján 7 millió forint van, hitelintézettel szembeni tartozása pedig 8,5 millió forint.

Az oktatási miniszternek több mint 110 millió forintja van értékpapírban

Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a II. kerületben tulajdonol egy 81 négyzetméteres lakást és Badacsonytomajban van egy 100 négyzetméteres üdülője is. Értékpapírban több mint 114 millió forintot tart, tartozása nincsen. Vagyonnyilatkozatában kutatóként havi bruttó 200 és 500 ezer forint közötti jövedelmet vallott be, illetve díjazás nélkül látja el egy közalapítvány kuratóriumi elnökségét.

Görög Márta igazságügyi miniszter Szegeden felerészben tulajdonosa egy 65 négyzetméteres lakásnak, és egy 300 négyzetméteres családi háznak, emellett haszonélvezeti joga van egy budapesti VII. kerületi 70 négyzetméteres lakáson és egy szegedi 78 négyzetméteres lakáson is. A miniszternek van egy 2022-ben vásárolt 2018-as évjáratú BMW X5-ös autója, és mintegy 35 millió forintot tart értékpapírban. Hitelintézettel szemben 7,5 milliós tartozása van, és egy millió forintot szerepeltet a szerződés alapján fennálló pénzkövetelések között. Görög Márta nyilatkozatában a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Állam- és Jogtudományi Karán intézetvezető egyetemi tanárként és dékánként kapott fizetését, valamint az SZTE rektori megbízottjaként és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság kollégiumi elnökeként kapott jövedelmét szerepelteti. A miniszter díjazás nélkül tagja egy kft-nek is.