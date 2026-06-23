Lengyel és szlovák mintára indított tisztítótüzet Magyar Péter, az ellenzék óv a rossz példák átvételétől

Közép-Európa jövője címmel tartotta Magyar Péter a parlamentben a keddi ülésnap kezdetén a napirend előtti felszólalását. A miniszterelnök tudatta, hogy a visegrádi együttműködés mai gödöllői találkozójára világos céllal érkeznek, egyebek mellett dolgozni akarnak a régió energiaellátásán vagy fejleszteni akarják a közlekedési folyosókat – írta a Magyar Nemzet az Országgyűlés napirend előtti felszólalásaival kapcsolatban.
Ahogyan korábban lapunk is megírta, Budapesten majd a gödöllői Grassalkovich-kastélyban találkozik kedden Magyar Péter miniszterelnök Robert Fico szlovák, Andrej Babiš cseh és Donald Tusk lengyel kormányfővel. A V4 országok vezetői várhatóan együttműködési lehetőségekről is tárgyalnak majd.
Magyar Péter a visegrádi együttműködés 1991-es elindulása kapcsán megjegyezte, hogy a résztvevők felismerték, a kommunizmus bukása önmagában még nem jelent sikert, hanem intézményeket és együttműködéseket kell építeni. Felismerték, hogy ezt a munkát könnyebb elvégezni együtt, mint külön-külön – jegyezte meg.
Magyar Péter a V4 találkozóval kapcsolatban megfogalmazta javaslatait:
- dolgozni akarnak a régió energiaellátásnak a biztonságán,
- fejleszteni akarják az észak-déli közlekedési folyosókat,
- erősíteni akarják az egyetemi, kutatási, kulturális, innovációs együttműködéseket,
- és vissza akarják építeni azt a politikai bizalmat, ami a visegrádi együttműködés legerősebb alapja.
Az Országgyűlés frakcióvezetői nem kímélték Magyar Pétert
A miniszterelnök napirend előtti felszólalását követően a frakcióvezetők is értékelték Magyar Péter mondatait, ezzel kapcsolatban Toroczkai László, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezetője rákérdezett a miniszterelnöknél, hogy
Amikor találkozott Donald Tuskkal és Radoslaw Sikorskival, akkor utóbbitól megkérdezte, hogy ünnepli-e még az Északi-Áramlat felrobbantását?”
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője megjegyezte, hogy
az Orbán-kormányok több területen szorosabbá tették az együttműködést"
A V4-ek uniós szinten együttműködtek a migrációs paktumnál és a kohéziós alapoknál is, valamint közösen kell fellépniük az európai országok szuverenitása védelmében is.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szerint
valamennyi frakció között egyetértés van abban, hogy a visegrádi együttműködés kiemelten fontos Magyarországnak.
A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, 2010 és 2021 között volt a legerősebb az együttműködés. Szerinte most Magyarországon is aggodalomra ad okot, Lengyelországban a kormányváltás után történt.
Felhívta a figyelmet arra, hogy
A Tusk-kormány nem csak a V4-ekkel való együttműködést korlátozta, hanem lefejezte az Alkotmánybíróságot, koncepciós eljárásokat indított, bírákat kötelezett hűségnyilatkozatra, újságírókkal szemben lépett fel."
Álláspontja szerint most ugyanez történik Magyarországon is, amikor
arra látunk kísérletet, hogy hogyan lehet közjogi szabályozással a politikai ellenfeleket ellehetetleníteni, hogyan lehet a demokratikus jogállammal szemben súlyos merényletet elkövetve visszamenőleges hatállyal alkotmányozni, hogyan lehet alkotmánybírósági elnököt eltávolítani, és hogyan lehet a köztársasági elnökkel szemben Alaptörvényt módosítani úgy, hogy megszűnjön a megbízatása. Ezek elfogadhatatlan és rossz lépések"
Az ellenfél démonizálása és a maffiázás: mint Szlovákiában 2022-ben
Maga a tisztítótűz kifejezés és az, hogy robbantásos merénylőkhöz és tömeggyilkos maffiózókhoz hasonlította az előző Orbán-kormányt, nem önálló gondolat, Szlovákiában 2022-ben hasonlót láttunk. Még az elnevezés és a szóhasználat is ugyanaz, mint amit most látunk Magyar Pétertől - hívta fel a figyelmet Deák Dániel politikai elemző. Kiemelte: a Robert Fico elleni fellépés sikertelen lett, sőt 2023-ban megerősödve tért vissza a miniszterelnöki székbe. Ugyanakkor a vele szembeni démonizálásnak és a maffiázásnak meglett a társadalmi következménye: a szlovák társadalom mérhetetlenül megosztott lett, és a gyűlölködés mindennapossá vált. Egészen odáig fajult a helyzet, hogy Fico ellen még egy merényletkísérlet is volt. Aki bűnös volt, bűnhődjön, de a kollektív bűnösség elve, az alaptalan rágalmazás és a maffiavádak nem az igazságszolgáltatást szolgálják, hanem sokkal inkább a politikai ellenfél ellehetetlenítését, az ellenzék kicsinálását, végső soron pedig a demokrácia felszámolását - figyelmeztetett.