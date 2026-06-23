Lengyel és szlovák mintára indított tisztítótüzet Magyar Péter, az ellenzék óv a rossz példák átvételétől

Közép-Európa jövője címmel tartotta Magyar Péter a parlamentben a keddi ülésnap kezdetén a napirend előtti felszólalását. A miniszterelnök tudatta, hogy a visegrádi együttműködés mai gödöllői találkozójára világos céllal érkeznek, egyebek mellett dolgozni akarnak a régió energiaellátásán vagy fejleszteni akarják a közlekedési folyosókat – írta a Magyar Nemzet az Országgyűlés napirend előtti felszólalásaival kapcsolatban.

2026.06.22 Parlament/Országgyűlés ülése

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Ahogyan korábban lapunk is megírta, Budapesten majd a gödöllői Grassalkovich-kastélyban találkozik kedden Magyar Péter miniszterelnök Robert Fico szlovák, Andrej Babiš cseh és Donald Tusk lengyel kormányfővel. A V4 országok vezetői várhatóan együttműködési lehetőségekről is tárgyalnak majd.

Magyar Péter a visegrádi együttműködés 1991-es elindulása kapcsán megjegyezte, hogy a résztvevők felismerték, a kommunizmus bukása önmagában még nem jelent sikert, hanem intézményeket és együttműködéseket kell építeni. Felismerték, hogy ezt a munkát könnyebb elvégezni együtt, mint külön-külön – jegyezte meg.

Magyar Péter a V4 találkozóval kapcsolatban megfogalmazta javaslatait: