A szavazóbázis egybetartása miatt volt fontos a lex Orbán a Tiszának, de még így is széteshetnek

Az egész döntés egy kicsit fából vaskarikát jellegű, hiszen azt láthatjuk, hogy a világon miniszterelnöki rendszerekben sehol sem korlátozzák a miniszterelnöknek a hivatali idejét, ugyanis a polgárok majd eldöntik, hogy meddig akarják az adott minisztert – mutatott rá Dornfeld László az Alaptörvény tizenhatodik módosításáról szóló döntés kapcsán, amelynek a lex Orbánként elhíresült részével kapcsolatban kérdeztük. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője az Origónak elmondta, hogy egy elnöki hatalom esetében ennek a kérdés azért más az optikája, ugyanis láthattunk már olyat, hogy egy elnök teljhatalomra tör, vagy gyakorlatilag uralkodónak kiáltotta ki magát.

Aláírta Sulyok Tamás a lex Orbánt Fotó: Polyák Attila

Egy elnöki jogállás egészen más hatalmat ad ahhoz képest, mint egy miniszterelnöki jogállás, ugyanis utóbbi csupán a kormány feje, ennek időbeli korlátozása példa nélküli az egész nyugati világban – mutatott rá Dornfeld László.

Az elemző szerint az Európai Unióban is tudják, hogy a Tisza-kormány ezen döntése Orbán Viktort visszatérését lehetetleníti el. Azonban a korábbi miniszterelnök elég sokszor szállt szembe a brüsszeli politikával, az ottani elittel,

ezért ők nyilvánvalóan nem fognak tülekedni azért, hogy kiálljanak Orbán Viktor mellett és amellett, hogy újra lehessen miniszterelnök

– hangsúlyozta. Hozzátette: felesleges lehet azt várni, hogy ezzel kapcsolatban tegyenek valamit.

Sulyok Tamás köztársasági elnöknek vagy más közjogi méltóságnak az eltávolítására irányuló törekvésekkel kapcsolatban azonban talán már inkább látható egyfajta hajlandóság, hogy a különféle brüsszeli politikusok is felszólaljanak ez ellen, már ők is túlzásnak érezhetik. Valamint tanulva az „Orbán Viktor jelenségből” nem akarhatják azt, hogy számukra ugyan az a probléma megismételje magát és ismét valaki „teljhatalommal” rendelkezzen egy országban, ugyanis ennek lehet az a következménye, hogy megint szembefordulnak a brüsszeli elvárásokkal – magyarázta az elemző. Hozzátette: egyelőre azonban azt láthatjuk, hogy Magyar Péter és köre belesimul ezekbe az elvárásokba, még ha nem is teljesen kritika nélkül.