A szavazóbázis egybetartása miatt volt fontos a lex Orbán a Tiszának, de még így is széteshetnek

Az egész döntés egy kicsit fából vaskarikát jellegű, hiszen azt láthatjuk, hogy a világon miniszterelnöki rendszerekben sehol sem korlátozzák a miniszterelnöknek a hivatali idejét, ugyanis a polgárok majd eldöntik, hogy meddig akarják az adott minisztert – mutatott rá Dornfeld László az Alaptörvény tizenhatodik módosításáról szóló döntés kapcsán, amelynek a lex Orbánként elhíresült részével kapcsolatban kérdeztük. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője az Origónak elmondta, hogy egy elnöki hatalom esetében ennek a kérdés azért más az optikája, ugyanis láthattunk már olyat, hogy egy elnök teljhatalomra tör, vagy gyakorlatilag uralkodónak kiáltotta ki magát.
Egy elnöki jogállás egészen más hatalmat ad ahhoz képest, mint egy miniszterelnöki jogállás, ugyanis utóbbi csupán a kormány feje, ennek időbeli korlátozása példa nélküli az egész nyugati világban – mutatott rá Dornfeld László.
Az elemző szerint az Európai Unióban is tudják, hogy a Tisza-kormány ezen döntése Orbán Viktort visszatérését lehetetleníti el. Azonban a korábbi miniszterelnök elég sokszor szállt szembe a brüsszeli politikával, az ottani elittel,
ezért ők nyilvánvalóan nem fognak tülekedni azért, hogy kiálljanak Orbán Viktor mellett és amellett, hogy újra lehessen miniszterelnök
– hangsúlyozta. Hozzátette: felesleges lehet azt várni, hogy ezzel kapcsolatban tegyenek valamit.
Sulyok Tamás köztársasági elnöknek vagy más közjogi méltóságnak az eltávolítására irányuló törekvésekkel kapcsolatban azonban talán már inkább látható egyfajta hajlandóság, hogy a különféle brüsszeli politikusok is felszólaljanak ez ellen, már ők is túlzásnak érezhetik. Valamint tanulva az „Orbán Viktor jelenségből” nem akarhatják azt, hogy számukra ugyan az a probléma megismételje magát és ismét valaki „teljhatalommal” rendelkezzen egy országban, ugyanis ennek lehet az a következménye, hogy megint szembefordulnak a brüsszeli elvárásokkal – magyarázta az elemző. Hozzátette: egyelőre azonban azt láthatjuk, hogy Magyar Péter és köre belesimul ezekbe az elvárásokba, még ha nem is teljesen kritika nélkül.
Fontos volt gyorsan meghozni a döntést
Egyértelmű, hogy az a nagy támogató bázis, amely a Tisza mögött áll, az egy Orbán Viktor-ellenes szavazóréteg, illetve azok a jobboldaliak, akik elhitték azt, hogy a Tisza-kormány alatt minden megmarad, ami jó volt és csak az változik, ami nekik nem tetszik. Őket nagyon nehéz lesz boldoggá tenni hosszú távon, azonban rövid távon azáltal, hogy Orbán Viktort, hogy a közjogi méltóságokat, vagy általában a jobboldali közeget célba veszik, lehet népszerűséget és támogatást kinyerni ebből a rétegből, ugyanis ez adhat számukra egyfajta elégtétel érzetet – vélekedett Dornfeld László. Hozzátette: Orbán Viktor ilyen téren egy fontos célpont, azonban lehetnek még hasonló ügyek, amelyeknek a célja, hogy legalább még egy ideig egyben tudják tartani ezt az elképzelhetetlenül nagy és színes tiszás szavazótábort.
Az elemző szerint azonban hosszú távon nem fogják tudni egyben tartani ezt a tábort, ugyanis ezt a sok különféle szavazót csak egy dolog tartja egyben, hogy nem kedvelték az elmúlt 16 évet, azonban ezt az elmúlt 16 évet már leváltották.
Ahogyan korábban már megírtuk, az Alaptörvény tizenhatodik módosításáról szóló döntést az Országgyűlés 2026. június 15-én fogadta el. Ennek részeként olyan szabály is életbe lépett, amely alapján nem választható miniszterelnöknek az, aki összesen legalább nyolc évet töltött már a tisztségben, ez az a döntés, amely lex Orbánként híresült el. Ezzel kapcsolatban a Sándor-palota közölte, hogy az államfő kizárólag az Alaptörvényben rögzített eljárási szempontok alapján vizsgálhatja a módosítást, és megállapította, hogy ezeknek megfelel, ezért nem kezdeményezett előzetes normakontrollt.
Arra is kitérnek, hogy a szabályozás indoklása szerint a módosítás a jogállamiság és a demokrácia elveinek védelmét szolgálja, ugyanakkor a megoldás európai összehasonlításban is egyedinek számít; hasonló miniszterelnöki időkorlátot más európai parlamentáris demokráciákban nem alkalmaznak.
A köztársasági elnök végül aláírta az Alaptörvény módosítását, és elrendelte annak kihirdetését a Magyar Közlönyben.