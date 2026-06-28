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Öt független jelölt közül Liszátz Péter nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a baranyai Görcsönydobokán.
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nemzeti választási irodapolgármesteridőközi polgármester-választás

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint 

a győztes 70 voksot kapott, ezzel a szavazatok 36,65 százalékát szerezte meg.

Keller Adélra 64-en, Bischof Andrásra 30-an, Bajnáczki Mátyásra 15-en, míg Fáy Rafael Jánosra 12-en adtak le érvényes szavazatot.

A község 308 választópolgára egy szavazókörben voksolhatott, közülük 195-en jelentek meg, érvényesen pedig 191 ember szavazott.

A Mohácstól északnyugatra fekvő faluban azért volt szükség időközi polgármester-választásra, mert a korábbi független településvezető, Troszt József április 2-án elhunyt.

 

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