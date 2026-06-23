Ma is nagyüzem volt a T. Házban – itt foglaltuk össze röviden, miről döntöttek a honatyák

Elfogadta az Országgyűlés kedden – 142 igen és 39 nem szavazattal – az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását.

A parlament szigorította a vagyonnyilatkozati rendszert, az Integritás Hatóság érdemi jogosítványokat kap. Az új vagyonnyilatkozati szabályozás kiterjed a magas közjogi, állami, önkormányzati és közpénzekhez kapcsolódó tisztségekre is, és jogkövetkezményeket tartalmaz.

A közbeszerzéseket illetően csökken az egyajánlatos eljárások mozgástere, és új garanciákat építettek be a koncessziós beszerzésekbe.

A törvény megerősíti az információszabadság és a közadatok nyilvánosságát, bővül a központi információs közadatnyilvántartásban közzétételre kötelezett szervezetek köre többek között a köztulajdonban álló gazdasági társaságokkal, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal (kekvákkal) és az általuk létrehozott vagy fenntartott jogi személyekkel, valamint a HUN-REN magyar kutatási hálózattal.

A szabályozás a pénzmosás elleni szabályokkal összhangban rendezi a zártkori befektetési alapok, magántőkealapok és kockázatitőke-alapok tényleges tulajdonosi adatainak megismerhetőségét és naprakészen tartását.

Teljesen átalakul a közmédia

Mint arról az Origo beszámolt, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az Országgyűlés kedden elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról szóló, tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, amely a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., visszaáll a nemzeti hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit Zrt. megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi-felügyeleti szerve pedig a Független Közmédia Testület lesz.