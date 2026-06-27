Ez Magyar Péter agresszív kommunikációjának az oka

Olyan stílust, mint amilyet Magyar Péter képvisel felszólalásaiban már láthattunk, van erre európai gyakorlat, Magyarországon az 1940-es évek végén,1950-es évek elején Rákosi Mátyástól, vagy akár korábban a 20. századi diktátoroknál – mutatott rá Szűcs Gábor az Origonak. A Fidesz Országgyűlési képviselőjét a miniszterelnök sokak szerint parlamentbe nem illő retorikájával kapcsolatban kérdeztük.

Magyar Péter kormányzás helyett a gyűlöletre fókuszál Fotó: MEDIAWORKS / Origo

A kormányfő egészen elképesztő szintekre emeli a gyűlöletet. Lényegében a napirend előtti felszólalásait, illetve utána a frakcióvezetőknek adott viszontválaszát arra használja, hogy gyalázza a korábbi kormánypártokat és emberi méltóságukban alázza meg őket. Elég arra gondolni, hogy maffiának nevezi azokat, akik nem a Tisza-frakcióban ülnek, ez már önmagában vállalhatatlan – hívta fel a figyelmet a képviselő. Hozzátette: amikor valaki másokra mutogatva olyanokat mond, hogy ők tönkretették, megalázták az embereket, akkor lényegében megágyaz egy társadalmi szintű gyűlöletnek, és Magyar Péter pontosan ezt csinálja.

Ahelyett, hogy a kormányzásra és az ország építésre fókuszálnának, részben Facebook, részben gyűlöletkormányzás zajlik, egy bosszúkormányzás

– hangsúlyozta. Rámutatott: látható, hogy mi a céljuk, fenntartani a látszatot, hogy a kommunikációs térben jó pozíciót foglaljanak el, miközben az országépítés háttérbe szorult.

A képviselő rámutatott, az már az önmagában érdekes, hogy számon kéri rajtuk, hogyha megszólalnak a „nagyívű gyűlöletbeszédei” alatt, ellenben Magyar Péter megállás nélkül beszél, amíg az ellenzéki képviselők beszélnek. Megjegyezte azt is, hogy nem csak az olyan harciasabb képviselőkkel csinálja ezt, de még a női képviselőkkel is, nekik is „egészen alpári stílusban” szól oda.

Ez nem csak egy miniszterelnöktől, hanem egy felnőtt férfi azt sem méltó magatartás

– tette hozzá.

Magyar Péter kihasználja a házszabályokat

A miniszterelnök mindet az arcukra olvas az ellenzéki képviselőknek és kihasználja a házszabályt: Magyar Péter napirend előtti felszólalásának nincs időkorlátja, és amennyiben 20 perc alatt befejezi, – amelyre egyszer volt példa – , akkor a frakcióvezetőnek 5 percben van lehetőségük reagálni, ha pedig 20 percnél hosszabb ideig beszél, – mint általában –, akkor pedig 8 percük van a frakcióvezetőknek – magyarázta Szűcs Gábor. Majd rámutatott arra a szituációkra, hogy a kormányfő 40-50 percet beszél, amely szinte csak gyűlöletbeszédből áll, erre reagálnak az ellenzéki frakcióvezetők 8 percben. Azonban ekkor is a miniszterelnök témája van terítéken, ő tematizál, hiszen arra reagálnak a frakcióvezetők. Ezek után Magyar Péter újra korlátlan ideig időkerettel válaszolhat, és nem frakcióvezetők által fektetett kérdésekre válaszol, hanem folytatja a gyűlöletbeszédét. Ez teljes mértékben vállalhatatlan – tette hozzá.