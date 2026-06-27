Ez Magyar Péter agresszív kommunikációjának az oka

Olyan stílust, mint amilyet Magyar Péter képvisel felszólalásaiban már láthattunk, van erre európai gyakorlat, Magyarországon az 1940-es évek végén,1950-es évek elején Rákosi Mátyástól, vagy akár korábban a 20. századi diktátoroknál – mutatott rá Szűcs Gábor az Origonak. A Fidesz Országgyűlési képviselőjét a miniszterelnök sokak szerint parlamentbe nem illő retorikájával kapcsolatban kérdeztük.
A kormányfő egészen elképesztő szintekre emeli a gyűlöletet. Lényegében a napirend előtti felszólalásait, illetve utána a frakcióvezetőknek adott viszontválaszát arra használja, hogy gyalázza a korábbi kormánypártokat és emberi méltóságukban alázza meg őket. Elég arra gondolni, hogy maffiának nevezi azokat, akik nem a Tisza-frakcióban ülnek, ez már önmagában vállalhatatlan – hívta fel a figyelmet a képviselő. Hozzátette: amikor valaki másokra mutogatva olyanokat mond, hogy ők tönkretették, megalázták az embereket, akkor lényegében megágyaz egy társadalmi szintű gyűlöletnek, és Magyar Péter pontosan ezt csinálja.
Ahelyett, hogy a kormányzásra és az ország építésre fókuszálnának, részben Facebook, részben gyűlöletkormányzás zajlik, egy bosszúkormányzás
– hangsúlyozta. Rámutatott: látható, hogy mi a céljuk, fenntartani a látszatot, hogy a kommunikációs térben jó pozíciót foglaljanak el, miközben az országépítés háttérbe szorult.
A képviselő rámutatott, az már az önmagában érdekes, hogy számon kéri rajtuk, hogyha megszólalnak a „nagyívű gyűlöletbeszédei” alatt, ellenben Magyar Péter megállás nélkül beszél, amíg az ellenzéki képviselők beszélnek. Megjegyezte azt is, hogy nem csak az olyan harciasabb képviselőkkel csinálja ezt, de még a női képviselőkkel is, nekik is „egészen alpári stílusban” szól oda.
Ez nem csak egy miniszterelnöktől, hanem egy felnőtt férfi azt sem méltó magatartás
– tette hozzá.
Magyar Péter kihasználja a házszabályokat
A miniszterelnök mindet az arcukra olvas az ellenzéki képviselőknek és kihasználja a házszabályt: Magyar Péter napirend előtti felszólalásának nincs időkorlátja, és amennyiben 20 perc alatt befejezi, – amelyre egyszer volt példa – , akkor a frakcióvezetőnek 5 percben van lehetőségük reagálni, ha pedig 20 percnél hosszabb ideig beszél, – mint általában –, akkor pedig 8 percük van a frakcióvezetőknek – magyarázta Szűcs Gábor. Majd rámutatott arra a szituációkra, hogy a kormányfő 40-50 percet beszél, amely szinte csak gyűlöletbeszédből áll, erre reagálnak az ellenzéki frakcióvezetők 8 percben. Azonban ekkor is a miniszterelnök témája van terítéken, ő tematizál, hiszen arra reagálnak a frakcióvezetők. Ezek után Magyar Péter újra korlátlan ideig időkerettel válaszolhat, és nem frakcióvezetők által fektetett kérdésekre válaszol, hanem folytatja a gyűlöletbeszédét. Ez teljes mértékben vállalhatatlan – tette hozzá.
Azonban van, ami még ennél is vállalhatatlanabb: az a jogalkotás, amit folytatnak – hívta fel a figyelmet a képviselő. Példaként említette azokat a jogokat, amelyeket a „Brüsszel által a nyakunkra ültetett” Integritás Hatóságnak adnak, illetve azt is megemlítette, hogy lesz egy „lényegében modern kori ÁVH”, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és védelmi Hivatal, amely olyan jogosítványokat kap, amely nem csak az Európai Unióban, de teljes Európában példa nélküli.
Amit Magyar Péterék próbálnak a demokrácia égisze alatt megvalósítani, az valójában egy olyan szintű autokrata rendszer kiépítése, ami még Lengyelországban sem történt meg a 2023 őszi fordulatot követően, amikor Donald Tusk átvette a kormányzást
– jelezte Szűcs Gábor.
Agresszióval tartja fenn a figyelmet
A miniszterelnök „abszolút filmszínház” mondata a Sándor-palota teraszán, ami jól bemutatja, hogy számára az a fontos, hogy fenntartsa a figyelmet – mutatott rá a képviselő. Elmondta: az agresszióval, az ilyen stílusú kommunikációval ezt a figyelmet akarja fenntartani. Neki az a lényeg, hogy kattintsanak rá, érkezzenek a lájkok és nézzék, amit csinál.
Ezzel a fajta kommunikációval ezt eléri és fenntartja Magyar Péter
– állapította meg Szűcs Gábor. Szerinte az emberek számára akkor lesz nyilvánvaló, hogy kizárólag Facebook, gyűlölte és bosszú kormányzás zajlik, amikor amikor a saját pénztárcájukon fogják érezni ennek a hatását.
Ez az egész olyan, mint egy hatalmas hajó, nem egy pillanat elindítani, lassan gyorsul fel, de ha egyszer elérte az utazósebességét, akkor nem lehet leállítani. Az elképesztően szakmaiatlan és diktatúrát építő döntéseiknek a hatásai is csak később fogják éreztetni magukat, de akkor már késő lesz, mert ezek vagy visszafordíthatatlan folyamatok, vagy csak nagyon sok idő alatt visszafordíthatók – magyarázta. Példaként említette a migrációt, ugyanis, ha migránsokat engednek be Magyarországra a migrációs paktum keretében – amin Ursula von der Leyen szerint dolgoznak Magyar Péterrel –, akkor annak visszafordíthatatlan következményei lennének.