Magyar Péter alázza, gúnyolja a vele egyet nem értőket

Még csak három hete miniszterelnök, de megvolt az első lemondását követelő tüntetés. Magyar Péter kihasználta, hogy a tömeg a hivatala mellett haladt el, és az erkélyéről hergelte a tömeget.
Miközben a migrációellenes tüntetés résztvevői a Kossuth térre vonultak, a Miniszterelnökség teraszán megjelent Magyar Péter miniszterelnök és Radnai Márk. A kormányfőt hangos pfujolással fogadta a tömeg.
Uralkodása harmadik hetében máris alázza, gúnyolja a vele egyet nem értő választókat. Ez a jó irány, drága MiniszTERELnök Úr, csak így tovább!”
– értékelte Takács Péter fideszes képviselő Magyar Péter produkcióját.
A kormányfő a közösségi oldalán azt állítja, hogy „tüntettek a magyaroknak járó 6 ezer milliárd forintos uniós forrás ellen.” Ezek szerint van összefüggés a migrációs paktum, és az uniós források között.
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