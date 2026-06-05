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Több ezren vonultak utcára Budapesten a migrációs paktum ellen

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Botrány: Magyar Péter az erkélyről hergelte a migrációs paktum ellen békésen tüntetőket – videó

Magyar Péter

Magyar Péter alázza, gúnyolja a vele egyet nem értőket

1 órája
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Még csak három hete miniszterelnök, de megvolt az első lemondását követelő tüntetés. Magyar Péter kihasználta, hogy a tömeg a hivatala mellett haladt el, és az erkélyéről hergelte a tömeget.
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Miközben a migrációellenes tüntetés résztvevői a Kossuth térre vonultak, a Miniszterelnökség teraszán megjelent Magyar Péter miniszterelnök és Radnai Márk. A kormányfőt hangos pfujolással fogadta a tömeg.

Magyar Péter az erkélyről hergelte a tüntetőket
Magyar Péter az erkélyről hergelte a tüntetőket Fotó: Hatlaczki Balázs

Uralkodása harmadik hetében máris alázza, gúnyolja a vele egyet nem értő választókat. Ez a jó irány, drága MiniszTERELnök Úr, csak így tovább!”

 – értékelte Takács Péter fideszes képviselő Magyar Péter produkcióját.

A kormányfő a közösségi oldalán azt állítja, hogy „tüntettek a magyaroknak járó 6 ezer milliárd forintos uniós forrás ellen.” Ezek szerint van összefüggés a migrációs paktum, és az uniós források között.

 

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