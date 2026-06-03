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fidesz

Közleményt adott ki a Fidesz – ezt üzenték Magyar Péternek

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A Fidesz közleménye szerint az Orbán-kormány minden tagja mindig hű maradt hivatali esküjéhez, a jogszabályokat betartotta és betartatta. Az ellenzéki párt a miniszterelnöknek arra az állítására, hogy Orbán Viktor volt kormányfő kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját, úgy reagált: Magyar Péter hazudik.
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fideszkormányorbán viktorMagyar Péter

„Magyar Péter hazudik, az Orbán-kormány minden tagja mindig hű maradt hivatali esküjéhez, a jogszabályokat betartotta és betartatta” – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan az ellenzéki párt álláspontját ismertetve arról is tájékoztatott, hogy az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, a hatósági eljárások megindítása a törvényes rendnek megfelelően történt – írta meg a hirado.hu.

Magyar Péter
Magyar Péter Fotó: Bálint Szentgálly

Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán arról írt, hogy szerinte „Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját.”

A miniszterelnök szerint a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről vagy épp eljárások elhúzásáról. „Vállalnia kell a felelősséget!” – fogalmazott.

 

 

 

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