Magyar Péter azonnali hatállyal kirúgta Czunyiné Bertalan Juditot

Magyar Péter miniszterelnök azonnali hatállyal felmentette Czunyiné Bertalan Juditot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program monitoring bizottságának, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz monitoring bizottságának elnöki posztjáról – derül ki a Magyar Közlöny aktuális számából. A miniszterelnöki határozat szerint csütörtöktől Szabó Mátyás, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vidék- és területfejlesztési államtitkára veszi át mindkét testület irányítását.

Czunyiné Bertalan Judit

Ahogyan korábban az Origó is megírta, Czunyiné a Védvonal országos vezetője lett a választásokat követően.

Czunyiné a Védvonalról: szomorú, hogy 2026-ban ilyenre egyáltalán szükség van

A Védvonal jogi és közösségi segítséget nyújt azoknak, akiket a politikai véleményük miatt megfélemlítés és zaklatás ért. A kezdeményezés élére Orbán Viktor volt kormányfő Czunyiné Bertalan Juditot kérte fel, aki szerint