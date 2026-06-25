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Magyar Péter azonnali hatállyal kirúgta Czunyiné Bertalan Juditot

Rendkívüli

Hihetetlen pusztítást végzett a földrengés – sokkoló videókon a venezuelai tragédia

czunyiné

Magyar Péter azonnali hatállyal kirúgta Czunyiné Bertalan Juditot

1 órája
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A miniszterelnök határozata alapján megszűnik Czunyiné Bertalan Judit a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program monitoring bizottságában viselt elnöki tisztsége. Feladatát a vidék- és területfejlesztésért felelős államtitkár veszi át.
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czunyinémagyar közlönyfelmentésMagyar Pétervédvonal

Magyar Péter miniszterelnök azonnali hatállyal felmentette Czunyiné Bertalan Juditot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program monitoring bizottságának, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz monitoring bizottságának elnöki posztjáról – derül ki a Magyar Közlöny aktuális számából. A miniszterelnöki határozat szerint csütörtöktől Szabó Mátyás, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vidék- és területfejlesztési államtitkára veszi át mindkét testület irányítását.

Pártszimpátiától függetlenül bárki kérhet a segírséget a Czunyiné Bertalan Judit vezette Védvonaltól, akit a politikai véleménye miatt ér atrocitás.
Czunyiné Bertalan Judit

Ahogyan korábban az Origó is megírta, Czunyiné a Védvonal országos vezetője lett a választásokat követően.

Czunyiné a Védvonalról: szomorú, hogy 2026-ban ilyenre egyáltalán szükség van

A Védvonal jogi és közösségi segítséget nyújt azoknak, akiket a politikai véleményük miatt megfélemlítés és zaklatás ért. A kezdeményezés élére Orbán Viktor volt kormányfő Czunyiné Bertalan Juditot kérte fel, aki szerint

egyre több ember fél beszélni az őt ért sérelmekről.

 

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