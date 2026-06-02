Példátlan diplomáciai botrány van kialakulóban

Élesen bírálta a Fidesz Magyar Péter berlini szereplését. A kormánypárt szerint a politikus olyan viselkedést tanúsított Németországban, amely a nemzetközi politikában is példátlannak számít, és súlyosan sérti Magyarország érdekeit.

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A Magyar Nemzet szerint a Fidesz közleményében azt írta: felháborító, hogy Magyar Péter a magyar miniszterelnök hivatalos külföldi látogatásának idején saját országának köztársasági elnökét támadta. A párt szerint ilyen magatartásra nincs példa a diplomácia világában.

Ilyet egyetlen más ország vezetője sem csinál

– fogalmazott a Fidesz, amely szerint Magyar Péter berlini kirohanásával nemcsak a köztársasági elnököt támadta, hanem Magyarország jó hírnevét is rombolta a nemzetközi színtéren. A kormánypárt úgy véli, hogy a politikus viselkedése súlyosan árt az ország megítélésének, ezért felszólította Magyar Pétert, hogy hagyjon fel az általuk „diplomáciai ámokfutásnak” nevezett tevékenységgel.

A Fidesz közleményében arra is figyelmeztetett, hogy Magyar Péter a következő külföldi állomásán, Párizsban se folytassa ezt a magatartást. Emellett a párt azt követelte, hogy fejezze be a köztársasági elnök ellen irányuló, szerintük alkotmányellenes támadásait.

A kormánypárt álláspontja szerint a nemzeti érdekek képviselete minden politikai szereplő kötelessége külföldön, ezért különösen elfogadhatatlannak tartják, hogy valaki nemzetközi fórumokon saját hazája közjogi méltóságait támadja.