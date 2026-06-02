Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb lemondás! Távozik a népszerű közéleti szereplő

Fontos!

Sokkoló felfedezés: a világűr szörnye falhatja fel a Földet

kormánypárt

Példátlan diplomáciai botrány van kialakulóban

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Példátlan diplomáciai botránnyal vádolja Magyar Pétert a Fidesz. A kormánypárt szerint a politikus berlini szereplése során saját hazáját és a köztársasági elnököt támadta, amivel nemcsak politikai vihart kavart, hanem Magyarország nemzetközi megítélésének is súlyos károkat okozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kormánypártelnökmagyar nemzetfideszMagyar Péter

Élesen bírálta a Fidesz Magyar Péter berlini szereplését. A kormánypárt szerint a politikus olyan viselkedést tanúsított Németországban, amely a nemzetközi politikában is példátlannak számít, és súlyosan sérti Magyarország érdekeit.

Peter Magyar, Prime Minister of Hungary, attends a press conference with Donald Tusk, Prime Minister of Poland, during his first foreign visit to Poland at the Park Complex in Warsaw, Poland, on May 20, 2026. The newly elected Prime Minister of Hungary, Peter Magyar, begins his official foreign trip in Poland, first visiting Krakow for a private meeting with Archbishop Grzegorz Rys, Metropolitan of Krakow. He then travels to Warsaw to meet with Prime Minister Donald Tusk, President Karol Nawrocki, and the Speakers of the Sejm and Senate. His visit is scheduled to conclude in Gdansk with a meeting with Lech Walesa. Discussions focus on cooperation between the two countries, including European Union and security issues. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP)
Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A Magyar Nemzet szerint a Fidesz közleményében azt írta: felháborító, hogy Magyar Péter a magyar miniszterelnök hivatalos külföldi látogatásának idején saját országának köztársasági elnökét támadta. A párt szerint ilyen magatartásra nincs példa a diplomácia világában.

Ilyet egyetlen más ország vezetője sem csinál

– fogalmazott a Fidesz, amely szerint Magyar Péter berlini kirohanásával nemcsak a köztársasági elnököt támadta, hanem Magyarország jó hírnevét is rombolta a nemzetközi színtéren. A kormánypárt úgy véli, hogy a politikus viselkedése súlyosan árt az ország megítélésének, ezért felszólította Magyar Pétert, hogy hagyjon fel az általuk „diplomáciai ámokfutásnak” nevezett tevékenységgel.

A Fidesz közleményében arra is figyelmeztetett, hogy Magyar Péter a következő külföldi állomásán, Párizsban se folytassa ezt a magatartást. Emellett a párt azt követelte, hogy fejezze be a köztársasági elnök ellen irányuló, szerintük alkotmányellenes támadásait.

A kormánypárt álláspontja szerint a nemzeti érdekek képviselete minden politikai szereplő kötelessége külföldön, ezért különösen elfogadhatatlannak tartják, hogy valaki nemzetközi fórumokon saját hazája közjogi méltóságait támadja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!