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Magyar Péter

Magyar Péter Berlinből gúnyolódott, de visszanyalt a fagyi 

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A németek szerint kár volt gúnyolódnia Magyar Péternek. A politikus a német fővárosban készült felvételében a berlini közbiztonságot állította szembe Lázár János korábbi kijelentéseivel. A hozzászólók egy része arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszterelnököt Berlinben is három rendőr és két testőr kísérte, még olyan helyszíneken is, ahol szerintük erre egyébként nem lett volna szükség.
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Magyar PéterNémetországLázár János

„A németek szerint kár volt gúnyolódnia Magyar Péternek” – erről beszélt Szarvas Szilveszter újságíró annak kapcsán, hogy a miniszterelnök berlini videója a helyiekhez is eljutott.

The new Hungarian Prime Minister Peter Magyar delivers a joint press conference with the German Chancellor at the Chancellery in Berlin on June 2, 2026, during his first official visit to Germany. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)
Magyar Péter Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Magyar Péter Berlinben egy gúnyos és cinikus hangvételű videót tett közzé, amelyben azon élcelődött, hogy Lázár János állításaival szemben a német fővárosban szerinte óriási a biztonság. A miniszterelnök ezt követően egy kolbászt is elfogyasztott a felvételen.

 

Magyar Pétert rendőrök kísérték

A videó azonban nem maradt meg a magyar közönség körében, rövid időn belül a berliniekhez és más német felhasználókhoz is eljutott. Az X közösségi oldalon többen reagáltak Magyar Péter kijelentéseire, és több ponton is vitatták a videóban elhangzottakat.

A hozzászólók egy része arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszterelnököt Berlinben is három rendőr és két testőr kísérte, még olyan helyszíneken is, ahol szerintük erre egyébként nem lett volna szükség. 

Mások a közbiztonsági helyzetről osztották meg a véleményüket, és statisztikai adatokat is idéztek.

A kommentelők által megosztott berlini adatok szerint tavaly 3599 késes támadás és 8500 szexuális erőszakkal kapcsolatos eset történt Berlinben és környékén. A német hozzászólók szerint ezek a számok nem támasztják alá azt a képet, amelyet Magyar Péter a videójában igyekezett bemutatni.

 

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