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Magyar Péter

Magyar Péter börtönnel fenyegette meg Pócs Jánost

4 perce
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A kormányfő börtönnel fenyegette meg Pócs Jánost, amikor öccse, Magyar Márton botrányairól kérdezték a kormányszóvivői sajtótájékoztatón. Magyar Péter szokás szerint kitért a válaszadás elől.
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A Hír TV kérdésére reagálva Magyar Péter beszélt arról is, a kormányüléseken nem esett szó az öccséről, mert – megfogalmazása szerint – „ordas nagy hazugságokkal” nem foglalkoznak.

Magyar Péter a Kormányszóvivői tájékoztatón
Magyar Péter a Kormányszóvivői tájékoztatón Fotó: Mediaworks

Magyar Péter mindenkit le akar csukatni

A Hír TV riportere mindössze annyira volt kíváncsi, hogy most esett-e szó a legutóbbi kormányülésen Magyar Márton botrányáról, miszerint 4 millió forinttal lefizethette a „Zsolti bácsi ügy” koronatanúját.

A miniszterelnök ismét elveszítette az önkontrollját, hosszú monológba kezdett, hogy miről szeretne inkább beszélni, mivel elmondása szerint ezekben az ügyekben 

amelyekben egyébként feljelentés van, és majd Pócs János, és hogyha önök terjesztik, majd önök is a bíróság előtt fognak felelni.”

A kérdésre természetesen most is kitérő választ adott, pedig állítása szerint a sajtótájékoztató úgy történik, hogy 

föltesznek kérdéseket, én pedig válaszolok.”

A riporter ezért megismételte a válasz nélkül maradt kérdését. 

Mi feltettük akkor is a kérdést, csak a kormányszóvivő asszonyok azt mondták, hogy akkor nem került szóba a kormányülésen. Ezért tettem fel most úgy a kérdést, hogy esetleg azóta igen-e.”

Pócs Jánossal legyen szíves egyeztetni, mert ami még szabadlábon van”

 – zárta le a témát Magyar Péter.

 

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