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Magyar Péter

Mutatjuk a horrorlistát, amit Brüsszel követel az EU-s pénzek hazahozataláért cserébe

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Uniós pénz még nincs, viszont a Tisza-kormány kapott egy terjedelmes követeléslistát Brüsszelből, hogy miket kell teljesítenie a forrásokért cserébe. Magyar Péter erről nem beszélt, és továbbra is titkolja a megállapodás részleteit. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szólítja fel sokadik alkalommal a kormányfőt, hogy hozza nyilvánosságra az uniós források feltételeit.
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Magyar PéterBrüsszeluniós források

Felszólítjuk a kormányt, hogyha bármilyen politikai, vagy egyéb megállapodást kötött az uniós pénzek érdekében, azt hozza nyilvánosságra! – üzeni Gulyás Gergely frakcióvezető a közösségi oldalán a Magyar Péter – von der Leyen paktummal kapcsolatban.

Magyar Péter
A Magyar Péter – von der Leyen paktum részletei nem ismertek, de már megérkezett Brüsszelből a követeléslista, amely az uniós források feltételeit közli (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Néhány nappal azután, hogy Ursula von der Leyen és Magyar Péter bejelentették, hogy megállapodtak a Magyarországnak járó, de évek óta jogtalanul visszatartott uniós források tekintetében, az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsátott ki. Az ajánlás azokat a követeléseket tartalmazza, amelyeket a bizottság az új magyar kormánytól vár el. A követeléslista riasztó – fogalmazott Gulyás Gergely.

Magyar Péter vállalásai

  • felszámolnák a kamatstopot
  • a rezsicsökkentést alapvetően átalakítanák
  • az olcsó orosz energia vásárlását megszüntetnék
  • a nyugdíjrendszert átalakítanák
  • kivezetnék a 14. havi nyugdíjat
  • kivezetnék a védett üzemanyagárakat

– sorolta fel Gulyás Gergely a Bizottság ajánlásából eredő követeléseket.

A Fidesz frakcióvezetője felszólította a kormányt arra, hogy ezeket a követeléseket ne fogadják el, mert bár üdvözlendő, ha végre Magyarország megkapja a neki járó uniós forrásokat, de ilyen áron nem éri meg.

 

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