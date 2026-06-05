Mutatjuk a horrorlistát, amit Brüsszel követel az EU-s pénzek hazahozataláért cserébe

Felszólítjuk a kormányt, hogyha bármilyen politikai, vagy egyéb megállapodást kötött az uniós pénzek érdekében, azt hozza nyilvánosságra! – üzeni Gulyás Gergely frakcióvezető a közösségi oldalán a Magyar Péter – von der Leyen paktummal kapcsolatban.

A Magyar Péter – von der Leyen paktum részletei nem ismertek, de már megérkezett Brüsszelből a követeléslista, amely az uniós források feltételeit közli (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Néhány nappal azután, hogy Ursula von der Leyen és Magyar Péter bejelentették, hogy megállapodtak a Magyarországnak járó, de évek óta jogtalanul visszatartott uniós források tekintetében, az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsátott ki. Az ajánlás azokat a követeléseket tartalmazza, amelyeket a bizottság az új magyar kormánytól vár el. A követeléslista riasztó – fogalmazott Gulyás Gergely.

Magyar Péter vállalásai

felszámolnák a kamatstopot

a rezsicsökkentést alapvetően átalakítanák

az olcsó orosz energia vásárlását megszüntetnék

a nyugdíjrendszert átalakítanák

kivezetnék a 14. havi nyugdíjat

kivezetnék a védett üzemanyagárakat

– sorolta fel Gulyás Gergely a Bizottság ajánlásából eredő követeléseket.

A Fidesz frakcióvezetője felszólította a kormányt arra, hogy ezeket a követeléseket ne fogadják el, mert bár üdvözlendő, ha végre Magyarország megkapja a neki járó uniós forrásokat, de ilyen áron nem éri meg.