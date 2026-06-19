Magyar Péter Brüsszelből üzent: Sulyok miatt van közjogi válság

A brüsszeli Európai Tanács ülését követően Magyar Péter átfogó értékelést adott kormánya uniós és külpolitikai törekvéseiről – számolt be a Magyar Nemzet. A kormányfő szerint kedvező fordulat közeledhet a Magyarország ellen nyolc éve folyó, a Sargentini-jelentés nyomán indított hetes cikkely szerinti eljárás ügyében, emellett több kétoldalú tárgyalás eredményeiről is beszámolt. A sajtótájékoztató ugyanakkor ismét alkalmat adott számára arra, hogy kemény kijelentésekkel bírálja a korábbi Orbán-kormányt és Sulyok Tamás államfőt.
Lezárulhat a hetes cikkely szerinti eljárás
Magyar Péter szerint októberben véget érhet a Magyarországgal szemben a Sargentini-jelentés nyomán indított eljárás. Elmondása szerint erről eredményes tárgyalásokat folytatott az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával.
A miniszterelnök úgy látja, hogy az Európai Bizottsággal kötött megállapodások, valamint a kormány által bevezetett antikorrupciós intézkedések elegendő alapot teremtenek az ügy lezárásához. Hangsúlyozta: Magyarország érdeke, hogy mielőbb pont kerüljön a hosszú évek óta húzódó vitára.
Új fejezetet nyithatnak a szomszédos kapcsolatokban
A kormányfő több kétoldalú találkozóról is beszámolt. Görög kollégájával a gazdasági válságból való kilábalás tapasztalatairól egyeztetett, míg horvát partnerével a két ország kapcsolatainak rendezéséről tárgyalt.
Magyar Péter meghívta Budapestre Andrej Plenković horvát miniszterelnököt, és jelezte: cél a vitás kérdések lezárása, köztük a hosszú évek óta húzódó MOL-INA ügy rendezése.
Robert Ficóval pedig arról állapodtak meg, hogy a két ország közötti feszültségeket párbeszéd útján kezelik, a szlovák kormányfő pedig részt vesz a jövő heti budapesti és gödöllői V4-csúcson.
Zelenszkijjel is tárgyalt a magyar kormányfő
Az ukrán helyzet szintén napirenden volt Brüsszelben.
Magyar Péter négyszemközti megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és azt javasolta, hogy a tárgyalásokat később Beregszászon folytassák.
A miniszterelnök külön kiemelte a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről szóló megállapodást, amelyet történelmi jelentőségűnek nevezett. Arra is emlékeztetett, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamata ugyan halad előre, de a további lépésekhez valamennyi tagállam egyhangú támogatására lesz szükség.
Közjogi válságot emlegetett Sulyok Tamás ügyében
A sajtótájékoztató egyik legélesebb része Sulyok Tamás köztársasági elnök ügyét érintette. Magyar Péter felidézte, hogy hét alkotmánybíró személyes érintettségre hivatkozva nem vesz részt azon az ülésen, amelyen az államfő indítványát tárgyalták volna, emiatt pedig az Alkotmánybíróság határozatképtelenné vált. A kormányfő szerint ez példátlan helyzetet teremtett.
Orbán Viktor egyik bábja levelet írt Orbán Viktor többi bábjának”
– fogalmazott Magyar Péter, aki úgy véli, hogy az államfő közjogi válságot idézett elő, és a kialakult helyzet után el kellene gondolkodnia a lemondáson.
Költségvetés, migráció és olajárak is szóba kerültek
Magyar Péter az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről szólva kijelentette:
Magyarország egyetlen eurócentről sem mond le, és a kormány minden rendelkezésre álló forrást meg kíván szerezni az országnak.
A migráció kapcsán beszámolt arról, hogy több tagállam közösen szorgalmazza az illegális bevándorlás megfékezését, az Európai Unión kívüli táborok létrehozását és az embercsempész-hálózatok felszámolását. A közel-keleti konfliktusok miatt esetlegesen emelkedő olajárakkal kapcsolatban pedig azt mondta, a kabinet figyelemmel követi a fejleményeket, és szükség esetén Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter dolgozza ki a megfelelő válaszlépéseket.