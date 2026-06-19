Magyar Péter Brüsszelből üzent: Sulyok miatt van közjogi válság

A brüsszeli Európai Tanács ülését követően Magyar Péter átfogó értékelést adott kormánya uniós és külpolitikai törekvéseiről – számolt be a Magyar Nemzet. A kormányfő szerint kedvező fordulat közeledhet a Magyarország ellen nyolc éve folyó, a Sargentini-jelentés nyomán indított hetes cikkely szerinti eljárás ügyében, emellett több kétoldalú tárgyalás eredményeiről is beszámolt. A sajtótájékoztató ugyanakkor ismét alkalmat adott számára arra, hogy kemény kijelentésekkel bírálja a korábbi Orbán-kormányt és Sulyok Tamás államfőt.

Magyar Péter Brüsszelben újból keményen nekiment Sulyok Tamásnak (Forrás: YouTube/képernyőkép)

Lezárulhat a hetes cikkely szerinti eljárás

Magyar Péter szerint októberben véget érhet a Magyarországgal szemben a Sargentini-jelentés nyomán indított eljárás. Elmondása szerint erről eredményes tárgyalásokat folytatott az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával.

A miniszterelnök úgy látja, hogy az Európai Bizottsággal kötött megállapodások, valamint a kormány által bevezetett antikorrupciós intézkedések elegendő alapot teremtenek az ügy lezárásához. Hangsúlyozta: Magyarország érdeke, hogy mielőbb pont kerüljön a hosszú évek óta húzódó vitára.

Új fejezetet nyithatnak a szomszédos kapcsolatokban

A kormányfő több kétoldalú találkozóról is beszámolt. Görög kollégájával a gazdasági válságból való kilábalás tapasztalatairól egyeztetett, míg horvát partnerével a két ország kapcsolatainak rendezéséről tárgyalt.

Magyar Péter meghívta Budapestre Andrej Plenković horvát miniszterelnököt, és jelezte: cél a vitás kérdések lezárása, köztük a hosszú évek óta húzódó MOL-INA ügy rendezése.