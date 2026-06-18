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Ketyeg az óra Magyar Péternek – vasárnapig tisztáznia kell a „Zsolti bácsi-ügyet”

EU-csúcs

Magyar Péter debütál az EU-csúcson: mutatjuk, mik lesznek a fő témák

2 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Az EU vezetői kétnapos csúcstalálkozóra ülnek össze Brüsszelben csütörtökön, Magyarországot először képviseli majd Magyar Péter a tanácskozáson. Az EU-csúcs napirendje szerint Zelenszkij elnököt is meghallgatják, de szóba kerül a folyamatban lévő ukrán csatlakozási tárgyalás is, a migrációs paktum végrehajtását pedig, a szűkszavú napirend szerint, felgyorsítanák. Persze pénzről is lesz szó.
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EU-csúcsBrüsszelOrbán Viktoruniós forrásokUkrajnaMagyar Pétermigrációs paktum

Az uniós vezetők kétnapos csúcstalálkozót tartanak Brüsszelben. Többek között a versenyképességről, az EU 2028–2034-es időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerekről is tárgyalnak. AZ EU-csúcs előtt mutatjuk a napirendet és a meghatározó témákat.

Az EU-csúcs napirendjének első pontja Ukrajna támogatásának folytatása, European Council President Antonio Costa (L), Ukraine's President Volodymyr Zelensky (C) and the President of the European Commission Ursula von der Leyen (R) posing for a photo during a press conference in Kyiv on February 24, 2026, as Ukraine marks the fourth anniversary of Russia's invasion. EU chief Ursula von der Leyen said on February 24, 2026 the bloc would make good on a 90-billion-euro ($106-billion) loan for Ukraine despite the Kremlin-friendly leader of Hungary, Viktor Orban, blocking the measure. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Az EU-csúcs napirendjének első pontja Ukrajna támogatásának folytatása
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Az EU-csúcs témái, jelzésértékű már a napirendek felsorolása is

A soros uniós csúcstalálkozó napirendjén

  • Ukrajna támogatása és az uniós csatlakozási folyamat elindítása,
  • a versenyképességi kérdések,
  • a 2028–2034-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret,
  • a Közel-Kelet kérdésköre,
  • az európai védelem és biztonság,
  • a migráció,
  • és a tiltott kábítószerek kérdése

szerepel.

Most ugrik a majom a vízbe, Magyar Péter első csúcstalálkozóján kiderül, milyen álláspontot képvisel

Gondolok itt arra például, amikor azt mondta, hogy Magyarországnak nem kell kifizetnie a migrációs bírságot, mert ő ezt megbeszélte a Bizottsággal, majd nem sokra rá a bizottság szóvivője közölte, hogy ilyen megegyezés nem történt, és Magyarországnak ugyanúgy fizetnie kell”

fogalmazott Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Magyar Nemzetnek.

Ennek kapcsán beszédes, hogy a Tanács napirendjén a migrációs paktum felgyorsításáról írnak, ahogyan fogalmaznak: „valamennyi kiemelt területen gyors ütemben folytatódjon a munka.” Magyar Péter ezzel kapcsolatban a parlamenti vitanapon egyelőre annyit közölt, hogy a migrációs paktumot „jelenlegi formájában nem fogadja el” Magyarország.

Orbán Viktor szerint a migrációra egyetlen megoldás van: a magyar megoldás

Orbán Viktor szerint ma Magyarország az egyetlen ország Európában, ahol nincsenek migránsok. Magyarországnak nincs visszatoloncolási problémája, mert a magyarok nem engedik be a migránsokat. 

Magyarország legyen az az ország, amely el tudja engedni a füle mellett a visszatoloncolási szabályokat, mert elég erős ahhoz, hogy egyetlen migráns sem engedjen be”

 – mondta a visszatoloncolási szabályozással kapcsolatban Brüsszelben, ahova a Patrióták Európáért pártcsalád tanácskozására érkezett és természetesen az EU-csúcs témájáról is nyilatkozott.

Alapvető jogok, jogállamiság, korrupció: Ukrajna is mérlegen, várjuk a kisebbségek jogainak rendezését

Az Európai unió feltett szándéka, tovább támogassa Ukrajnát, „fokozzák az Oroszországra gyakorolt nyomást”, meghallgatják Zelenszkij elnököt is. A csatlakozási folyamat első fejezete már hétfőn megnyílt,

Ukrajnának ezen belül számot kell adnia arról, hogy hogyan áll az EU alapértékeivel: jogállamisággal és az alapvető jogokkal, a demokratikus intézmények működésével, a közigazgatás reformjával és a gazdasági kritériumokkal.

Magyar Péter egy Párizsban felvett videót tett közzé Facebook-oldalán, amelyben megerősítette a megállapodás „nagyszerű hírét”.

Százezer magyar kapja vissza alapvető jogait”

– mondta Magyar.

A megállapodás, amelyet még nem hoztak nyilvánosságra, a magyar nemzeti jelképek szabad használatára és az iskolai bizonyítványokhoz való jogra is kiterjed – közölte.

A következő hét éves uniós költségvetéssel kapcsolatban és a még meg nem kapott előző költségvetési forrásokkal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta brüsszeli sajtótájékoztatóján:

Az új magyar kormány az uniós zsarolásra behódolással válaszol, és teljesíti a brüsszeli elvárásokat.

De ennek ellenére megerősítette, fontos, hogy az uniós forrásokat megkapja Magyarország. Elmondta, hogy az Európai Bizottság szerint 2 milliárd euró már semmiképpen sem érhető el a magyarok számára.

Orbán Viktor szerint ezt sem hagyhatja annyiban az új kormány, és minden eurót haza kell hozni, látható, hogy az új magyar kormány a kondicionalitási szabályozás kérdésében is meghátrált.

 

 

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