Magyar Péter debütál az EU-csúcson: mutatjuk, mik lesznek a fő témák

Az uniós vezetők kétnapos csúcstalálkozót tartanak Brüsszelben. Többek között a versenyképességről, az EU 2028–2034-es időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerekről is tárgyalnak. AZ EU-csúcs előtt mutatjuk a napirendet és a meghatározó témákat.
Az EU-csúcs témái, jelzésértékű már a napirendek felsorolása is
A soros uniós csúcstalálkozó napirendjén
- Ukrajna támogatása és az uniós csatlakozási folyamat elindítása,
- a versenyképességi kérdések,
- a 2028–2034-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret,
- a Közel-Kelet kérdésköre,
- az európai védelem és biztonság,
- a migráció,
- és a tiltott kábítószerek kérdése
szerepel.
Most ugrik a majom a vízbe, Magyar Péter első csúcstalálkozóján kiderül, milyen álláspontot képvisel
Gondolok itt arra például, amikor azt mondta, hogy Magyarországnak nem kell kifizetnie a migrációs bírságot, mert ő ezt megbeszélte a Bizottsággal, majd nem sokra rá a bizottság szóvivője közölte, hogy ilyen megegyezés nem történt, és Magyarországnak ugyanúgy fizetnie kell”
– fogalmazott Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Magyar Nemzetnek.
Ennek kapcsán beszédes, hogy a Tanács napirendjén a migrációs paktum felgyorsításáról írnak, ahogyan fogalmaznak: „valamennyi kiemelt területen gyors ütemben folytatódjon a munka.” Magyar Péter ezzel kapcsolatban a parlamenti vitanapon egyelőre annyit közölt, hogy a migrációs paktumot „jelenlegi formájában nem fogadja el” Magyarország.
Orbán Viktor szerint a migrációra egyetlen megoldás van: a magyar megoldás
Orbán Viktor szerint ma Magyarország az egyetlen ország Európában, ahol nincsenek migránsok. Magyarországnak nincs visszatoloncolási problémája, mert a magyarok nem engedik be a migránsokat.
Magyarország legyen az az ország, amely el tudja engedni a füle mellett a visszatoloncolási szabályokat, mert elég erős ahhoz, hogy egyetlen migráns sem engedjen be”
– mondta a visszatoloncolási szabályozással kapcsolatban Brüsszelben, ahova a Patrióták Európáért pártcsalád tanácskozására érkezett és természetesen az EU-csúcs témájáról is nyilatkozott.
Alapvető jogok, jogállamiság, korrupció: Ukrajna is mérlegen, várjuk a kisebbségek jogainak rendezését
Az Európai unió feltett szándéka, tovább támogassa Ukrajnát, „fokozzák az Oroszországra gyakorolt nyomást”, meghallgatják Zelenszkij elnököt is. A csatlakozási folyamat első fejezete már hétfőn megnyílt,
Ukrajnának ezen belül számot kell adnia arról, hogy hogyan áll az EU alapértékeivel: jogállamisággal és az alapvető jogokkal, a demokratikus intézmények működésével, a közigazgatás reformjával és a gazdasági kritériumokkal.
Magyar Péter egy Párizsban felvett videót tett közzé Facebook-oldalán, amelyben megerősítette a megállapodás „nagyszerű hírét”.
Százezer magyar kapja vissza alapvető jogait”
– mondta Magyar.
A megállapodás, amelyet még nem hoztak nyilvánosságra, a magyar nemzeti jelképek szabad használatára és az iskolai bizonyítványokhoz való jogra is kiterjed – közölte.
A következő hét éves uniós költségvetéssel kapcsolatban és a még meg nem kapott előző költségvetési forrásokkal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta brüsszeli sajtótájékoztatóján:
Az új magyar kormány az uniós zsarolásra behódolással válaszol, és teljesíti a brüsszeli elvárásokat.
De ennek ellenére megerősítette, fontos, hogy az uniós forrásokat megkapja Magyarország. Elmondta, hogy az Európai Bizottság szerint 2 milliárd euró már semmiképpen sem érhető el a magyarok számára.
Orbán Viktor szerint ezt sem hagyhatja annyiban az új kormány, és minden eurót haza kell hozni, látható, hogy az új magyar kormány a kondicionalitási szabályozás kérdésében is meghátrált.