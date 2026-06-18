Magyar Péter debütál az EU-csúcson: mutatjuk, mik lesznek a fő témák

Az uniós vezetők kétnapos csúcstalálkozót tartanak Brüsszelben. Többek között a versenyképességről, az EU 2028–2034-es időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerekről is tárgyalnak. AZ EU-csúcs előtt mutatjuk a napirendet és a meghatározó témákat.

Az EU-csúcs napirendjének első pontja Ukrajna támogatásának folytatása

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Az EU-csúcs témái, jelzésértékű már a napirendek felsorolása is

A soros uniós csúcstalálkozó napirendjén

Ukrajna támogatása és az uniós csatlakozási folyamat elindítása,

a versenyképességi kérdések,

a 2028–2034-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret,

a Közel-Kelet kérdésköre,

az európai védelem és biztonság,

a migráció,

és a tiltott kábítószerek kérdése

szerepel.

Most ugrik a majom a vízbe, Magyar Péter első csúcstalálkozóján kiderül, milyen álláspontot képvisel

Gondolok itt arra például, amikor azt mondta, hogy Magyarországnak nem kell kifizetnie a migrációs bírságot, mert ő ezt megbeszélte a Bizottsággal, majd nem sokra rá a bizottság szóvivője közölte, hogy ilyen megegyezés nem történt, és Magyarországnak ugyanúgy fizetnie kell”

– fogalmazott Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Magyar Nemzetnek.

Ennek kapcsán beszédes, hogy a Tanács napirendjén a migrációs paktum felgyorsításáról írnak, ahogyan fogalmaznak: „valamennyi kiemelt területen gyors ütemben folytatódjon a munka.” Magyar Péter ezzel kapcsolatban a parlamenti vitanapon egyelőre annyit közölt, hogy a migrációs paktumot „jelenlegi formájában nem fogadja el” Magyarország.

Orbán Viktor szerint a migrációra egyetlen megoldás van: a magyar megoldás

Orbán Viktor szerint ma Magyarország az egyetlen ország Európában, ahol nincsenek migránsok. Magyarországnak nincs visszatoloncolási problémája, mert a magyarok nem engedik be a migránsokat.

Magyarország legyen az az ország, amely el tudja engedni a füle mellett a visszatoloncolási szabályokat, mert elég erős ahhoz, hogy egyetlen migráns sem engedjen be”

– mondta a visszatoloncolási szabályozással kapcsolatban Brüsszelben, ahova a Patrióták Európáért pártcsalád tanácskozására érkezett és természetesen az EU-csúcs témájáról is nyilatkozott.