Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij lépése politikai lavinát indított el a két ország között

Időjárás

Ítéletidő csapott le Magyarországra, durva felvételeken a vihar tombolása

Magyar Péter

Magyar Péter menesztette a Kehi vezetőjét, most előkerült a Diákhitel Központról szóló súlyos jelentés

4 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Lehet, hogy sóval is beszórják a Kehi helyét, amelyet majd előtte jól lerombolnak? Minek ide kormányzati ellenőrzés? Magyar Péter egyébként is beismerte már, hogy túlárazott szerződéseket írt alá. De akkor még jó volt. Neki. 14 évig.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterdiákhitel központkormányzati ellenőrzési hivatalügybüntető feljelentés

Többszörösen túlárazott szerződések, felesleges megbízások, a valós verseny hiánya – egyebek mellett ezt állapította meg 2021-ben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi), amikor azt a Diákhitel Központot vizsgálták, amelyet akkor Magyar Péter vezetett. A Kehi-jelentés ügyét azért érdemes most felidézni, mert immár kormányfőként Magyar éppen a napokban menesztette a Kehit másfél évtizeden át irányító Gaál Szabolcs Barnát – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.

Büntető feljelentést tettek Magyar Péter ellen, parlamenti ülés, Országgyűlés, parlamentiülés, Az országgyűlé plenáris ülése, Azországgyűléplenárisülése, 2026.06.08.
Büntető feljelentést tettek Magyar Péter ellen
Fotó: Polyák Attila

A lap hozzáteszi, azt a vezetőt, akinek hivatali ideje alatt

súlyos problémákat tártak fel a Diákhitel Központnál. Figyelemre méltó mozzanat, hogy Magyar Péter már politikai színre lépésének első pillanatában hiteltelenné próbálta tenni a Kehi vizsgálatát.

A vizsgálatban egyebekben a lap szerint az alábbiak szerepelnek:

  • többszörösen túlárazott szerződések,
  • teljesen felesleges szerződések,
  • valós verseny nem volt, eleve borítékolható győztes annál inkább,
  • nem a vállalat irányítása, hanem a kormányzati támogatások és intézkedések hozták az eredményt.

 

Büntető feljelentést tettek Magyar Péter ellen

Magyar Péter maga ismeri el a túlárazott szerződéseket:

Büntető feljelentést tettek Magyar Péter ellen

Túlárazott szerződést írt alá Magyar Péter a kommunikációs cégvezetővel, Balásy Gyulával – írta Budai Gyula, a Fidesz parlamenti képviselője korábban. Erről Magyar Péter beszélt, aki

még a Partizánnak adott első interjújában ismerte el, hogy rendszeres kapcsolatban állt Balásy Gyula cégeivel.

Magyar Péter büntetőjogi értelemben

minimum hűtlen kezelés bűncselekményét követte el azzal, hogy a Diákhitel Központ vezetőjeként túlárazott szerződéseket írt alá 1,1 milliárd forint értékben Balásy Gyula cégeivel!

A mai napon bűntető feljelentést tettem a túlárazott szerződések ügyében – írta Budai Gyula, az Országgyűlés fideszes képviselője korábban Facebook-oldalán.

A teljes cikk és a jelentés egyes részletei a Magyar Nemzet honlapján olvashatók.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!