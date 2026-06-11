Magyar Péter menesztette a Kehi vezetőjét, most előkerült a Diákhitel Központról szóló súlyos jelentés

Többszörösen túlárazott szerződések, felesleges megbízások, a valós verseny hiánya – egyebek mellett ezt állapította meg 2021-ben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi), amikor azt a Diákhitel Központot vizsgálták, amelyet akkor Magyar Péter vezetett. A Kehi-jelentés ügyét azért érdemes most felidézni, mert immár kormányfőként Magyar éppen a napokban menesztette a Kehit másfél évtizeden át irányító Gaál Szabolcs Barnát – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.

Büntető feljelentést tettek Magyar Péter ellen

Fotó: Polyák Attila

A lap hozzáteszi, azt a vezetőt, akinek hivatali ideje alatt

súlyos problémákat tártak fel a Diákhitel Központnál. Figyelemre méltó mozzanat, hogy Magyar Péter már politikai színre lépésének első pillanatában hiteltelenné próbálta tenni a Kehi vizsgálatát.

A vizsgálatban egyebekben a lap szerint az alábbiak szerepelnek: