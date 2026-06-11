Magyar Péter menesztette a Kehi vezetőjét, most előkerült a Diákhitel Központról szóló súlyos jelentés

Többszörösen túlárazott szerződések, felesleges megbízások, a valós verseny hiánya – egyebek mellett ezt állapította meg 2021-ben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi), amikor azt a Diákhitel Központot vizsgálták, amelyet akkor Magyar Péter vezetett. A Kehi-jelentés ügyét azért érdemes most felidézni, mert immár kormányfőként Magyar éppen a napokban menesztette a Kehit másfél évtizeden át irányító Gaál Szabolcs Barnát – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.
A lap hozzáteszi, azt a vezetőt, akinek hivatali ideje alatt
súlyos problémákat tártak fel a Diákhitel Központnál. Figyelemre méltó mozzanat, hogy Magyar Péter már politikai színre lépésének első pillanatában hiteltelenné próbálta tenni a Kehi vizsgálatát.
A vizsgálatban egyebekben a lap szerint az alábbiak szerepelnek:
- többszörösen túlárazott szerződések,
- teljesen felesleges szerződések,
- valós verseny nem volt, eleve borítékolható győztes annál inkább,
- nem a vállalat irányítása, hanem a kormányzati támogatások és intézkedések hozták az eredményt.
Magyar Péter maga ismeri el a túlárazott szerződéseket:
Büntető feljelentést tettek Magyar Péter ellen
Túlárazott szerződést írt alá Magyar Péter a kommunikációs cégvezetővel, Balásy Gyulával – írta Budai Gyula, a Fidesz parlamenti képviselője korábban. Erről Magyar Péter beszélt, aki
még a Partizánnak adott első interjújában ismerte el, hogy rendszeres kapcsolatban állt Balásy Gyula cégeivel.
Magyar Péter büntetőjogi értelemben
minimum hűtlen kezelés bűncselekményét követte el azzal, hogy a Diákhitel Központ vezetőjeként túlárazott szerződéseket írt alá 1,1 milliárd forint értékben Balásy Gyula cégeivel!
A mai napon bűntető feljelentést tettem a túlárazott szerződések ügyében – írta Budai Gyula, az Országgyűlés fideszes képviselője korábban Facebook-oldalán.
A teljes cikk és a jelentés egyes részletei a Magyar Nemzet honlapján olvashatók.