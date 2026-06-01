Meggyengült Magyar Péter, egyedül már fenyegetőzni sem tud

Megérkezett a miniszterelnök Sulyok Tamáshoz, Magyar Péter Görög Márta igazságügyi miniszterrel közösen látogatott a Sándor-palotába, hogy felvázolják az államfő előtt az elmozdítására tervezett jogi folyamat lépéseit.

Egyedül már nem mer fenyegetőzni Magyar Péter

Vasárnapig, azaz május 31-ig adott időt Magyar Péter, hogy „önszántukból” távozzanak a hivatalukból azok, akik közjogi méltóságnak és főtisztségviselőnek számítanak, köztük Sulyok Tamás is. A miniszterelnök az áprilisi választások óta próbálja nyomás alatt tartani és megfélemlíteni az államfőt, ám hiába adott ultimátumot a közéletből való távozásra, fenyegetése nem hatott Sulyok Tamásra, aki közölte: marad a hivatalában, önként nem mond le az államfői tisztségről. A miniszterelnök így újabb eszközt vetett be és Görög Mártával, az igazságügyi miniszterrel közösen kereste fel az államfőt.

