Magyar Péter elárulta, meddig tarthat beváltani a fenyegetését

Felszólítottam a mai napon is Sulyok Tamást – fogalmazott Magyar Péter, miután véget ért a Sulyok Tamással való tárgyalása. A látogatás után tartott sajtótájékoztatón a miniszterelnök közölte, tájékoztatja a Tisza-kormányt arról, kezdjenek meg egy eljárást, amely során módosítják az alaptörvényt.

Állítása szerint ez nem egy személyre szabott jogalkotás, hanem a jogállam helyreállítása, így nem csak Sulyok Tamásra, hanem minden közjogi méltóságra és főtisztségviselőre vonatkozik. Azt is közölte, ez a folyamat nagyjából egy hónapot fog igénybe venni.

Arra a kérdésre, veszélyezteti-e az uniós források hazahozatalát, ha az államfő nem tudja ellenjegyezni az ehhez szükséges jogszabályokat, a miniszterelnök közölte, az átmeneti időszak alatt az országgyűlés elnöke látja el az államfői feladatokat.