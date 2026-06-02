Amit Magyar Péter eltitkol, azt az Európai Bizottságtól fogja beszerezni a magyar ellenzék

Továbbra is számos kérdés övezi azt a politikai megállapodást, amelyet a múlt héten jelentett be Magyar Péter és Ursula von der Leyen az uniós források ügyében. A megállapodás részleteiről azóta sem került nyilvánosságra érdemi információ, ezért Bóka János korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter az Európai Bizottsághoz fordult.

Bóka János szerint a Tisza Párt parlamentáris diktatúrát épít (Forrás: Facebook/Bóka János)

Bóka János a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy a magyar embereknek joguk van tudni, milyen politikai vállalások állnak az uniós források folyósításáról szóló megállapodás hátterében. Emlékeztetett arra, hogy a parlament keddi ülésnapján a miniszterelnök és a kormány több tagja is kapott kérdéseket az ügyben, de a kapott válaszok azonban nem oszlatták el a kételyeket, sőt egyre több lett az ellentmondás.

Minél többet beszéltek erről, annál nagyobb volt a zavar és az ellentmondás”

– fogalmazott. Bóka János szerint világossá vált, hogy a magyar kormánytól független forrásból kell választ kapni arra, pontosan milyen megállapodás született Brüsszel és Magyar Péter között, ezért kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz a dokumentumok kiadása érdekében.

Bóka azt kérte a brüsszeli testülettől, hogy tegye hozzáférhetővé a múlt heti politikai megállapodással, valamint az azt megelőző tárgyalásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot, jegyzőkönyvet és megállapodást.

A magyar embereknek joguk van tudni, hogy mi a politikai ára az uniós forrásoknak, mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe”

– hangsúlyozta. Hozzátette, az Európai Bizottság válasza reményei szerint tisztázza a megállapodás részleteit és annak politikai következményeit.