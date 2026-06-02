Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb lemondás! Távozik a népszerű közéleti szereplő

Sport

Mindenki Szoboszlai Dominik ruháján röhög – mutatjuk a legjobb mémeket

bóka jános

Amit Magyar Péter eltitkol, azt az Európai Bizottságtól fogja beszerezni a magyar ellenzék

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Dokumentumkiadási kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz Bóka János, hogy kiderüljön, milyen megállapodást kötött Magyar Péter és Ursula von der Leyen az uniós pénzek ügyében. A korábbi EU-ügyi miniszter szerint a magyar embereknek joguk van tudni, milyen politikai vállalások állnak az uniós pénzek mögött, ezért az összes kapcsolódó dokumentum, jegyzőkönyv és megállapodás nyilvánosságra hozatalát kezdeményezte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bóka jánostisza pártursula von der leyeneurópai bizottságMagyar Péter

Továbbra is számos kérdés övezi azt a politikai megállapodást, amelyet a múlt héten jelentett be Magyar Péter és Ursula von der Leyen az uniós források ügyében. A megállapodás részleteiről azóta sem került nyilvánosságra érdemi információ, ezért Bóka János korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter az Európai Bizottsághoz fordult.

Bóka János szerint a Tisza Párt parlamentáris diktatúrát épít
Bóka János szerint a Tisza Párt parlamentáris diktatúrát épít (Forrás: Facebook/Bóka János)

Bóka János a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy a magyar embereknek joguk van tudni, milyen politikai vállalások állnak az uniós források folyósításáról szóló megállapodás hátterében. Emlékeztetett arra, hogy a parlament keddi ülésnapján a miniszterelnök és a kormány több tagja is kapott kérdéseket az ügyben, de a kapott válaszok azonban nem oszlatták el a kételyeket, sőt egyre több lett az ellentmondás.

Minél többet beszéltek erről, annál nagyobb volt a zavar és az ellentmondás”

– fogalmazott. Bóka János szerint világossá vált, hogy a magyar kormánytól független forrásból kell választ kapni arra, pontosan milyen megállapodás született Brüsszel és Magyar Péter között, ezért kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz a dokumentumok kiadása érdekében.

Bóka azt kérte a brüsszeli testülettől, hogy tegye hozzáférhetővé a múlt heti politikai megállapodással, valamint az azt megelőző tárgyalásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot, jegyzőkönyvet és megállapodást.

A magyar embereknek joguk van tudni, hogy mi a politikai ára az uniós forrásoknak, mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe”

– hangsúlyozta. Hozzátette, az Európai Bizottság válasza reményei szerint tisztázza a megállapodás részleteit és annak politikai következményeit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!